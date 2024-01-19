Турецький кекс: рецепт найніжнішої випічки із заварним кремом

Завдяки просоченню і крему кекс виходить дуже ніжним і буквально тане в роті. Така випічка смакує до чаю.

Хочеться чогось солодкого та смачного, але водночас простого в приготуванні? Тоді рекомендуємо вам спробувати приготувати турецький кекс за рецептом із кулінарного блогу "Прості рецепти".

Турецький кекс

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

сіль — дрібка;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 1 ч. л;

молоко — 100 мл;

рослинна олія — 100 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л;

какао — 1 ст. л;

молоко для просочення — 200 мл;

Для крему:

молоко — 500 мл;

цукор — 60 г;

ванілін — 1 ч. л;

крохмаль — 1 ст. л;

борошно — 1 ст. л;

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбити яйця, додати дрібку солі, цукор, ванільний цукор, молоко, рослинну олію і все дуже добре перемішати. Додати борошно з розпушувачем, какао і перелити тісто у форму. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 35 хвилин.

Для крему змішати молоко, цукор, ванілін, борошно, крохмаль, вершкове масло і варити до загустіння. Готовий кекс полити молоком, зверху викласти крем, посипати какао і прибрати в холодильник на годину.

Читайте також:

Ніжна випічка: рецепт гарбузових кексів

Рецепт апельсинових кексів: ідеальний десерт для особливих моментів

Чудові кекси "Захер": найшоколадніший шоколадний десерт нашвидкуруч