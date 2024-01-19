Чому не варто викидати бананову шкірку: 6 причин

Бананова шкірка — один із найбільш недооцінених продуктів. При правильному використанні вона може принести дуже багато користі.

Більшість із нас, очистивши банан, не замислюючись, викидають товсту жовту шкірку. Однак вона, як виявилося, має масу корисних властивостей. Куди можна застосувати її, розповів ресурс Dr. Axe.

Бананова шкірка — це зовнішня оболонка плода банана. Харчова цінність побічних продуктів варіюється залежно від зрілості фруктів, але зазвичай вони містять клітковину, білки і вуглеводи, а також амінокислоти, антиоксиданти і мікроелементи: фосфор, залізо, кальцій і магній.

Дослідження показують, що бананова шкірка має доведену антиоксидантну активність і допомагає зменшити пошкодження тканин органів вільними радикалами. Вона також містить фітохімічні речовини з антимікробною та протизапальною активністю. Ці компоненти дають змогу використовувати бананову шкірку для лікування шкіри, волосся, зубів, інфекцій і багато чого іншого.

Зволожувальний крем для шкіри

Натирання шкіри банановою шкіркою або нанесення її на обличчя як маски може діяти як природний зволожувальний крем, а також зменшувати набряклість, почервоніння та подразнення. Хоча конкретних досліджень, що підтверджують це, не так багато, дерматологи вважають, що дубильні речовини і фітонутрієнти, що містяться в шкірці, можуть принести користь шкірі.

Засіб проти зморшок

Бананова шкірка містить довгий список фітохімічних речовин, таких як поліфеноли і каротиноїди, які сприяють здоров'ю шкіри, борючись з пошкодженням вільними радикалами. Ці сполуки мають захисну дію і нададуть вашій шкірі молодшого вигляду.

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Заспокійлива дія

Бананова шкірка має протизапальні, антиоксидантні та протимікробні властивості. Дослідження показують, що вона чинить заспокійливу дію на шкіру і може допомогти полегшити такі захворювання, як псоріаз і екзема, а також заспокоює укуси комах, рани, сонячні опіки і подразнення.

Крім того, дубильні речовини в банановій шкірці мають протимікробну активність і можуть пригнічувати ріст бактерій, що викликають інфекції.

Здоров'я волосся

Бананову шкірку можна використовувати для надання волоссю вологи та блиску. Ви можете просто натерти волосся зсередини шкіркою або зробити з неї маску для волосся, подрібнивши її.

Зміцнення ясен

Бананова шкірка має антибактеріальні властивості і може використовуватися як зубна паста для боротьби із зубними інфекціями і поліпшення здоров'я ясен.

Очищення води

Учені виявили, що бананову шкірку можна використовувати для очищення води. Дослідження, опубліковане в журналі Industrial and Engineering Chemistry Research, показало, що подрібнена бананова шкірка здатна видаляти свинець і мідь із річкової води.

Квітникарі використовують бананову шкірку, занурюючи її у воду для поливу квітів на кілька годин. Така вода покращує їхній ріст і захищає від хвороб.

Фото: Freepik

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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