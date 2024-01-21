Тости з авокадо, козячим сиром і чері: рецепт простого і смачного перекусу

Тости з овочами та сиром мають дуже апетитний вигляд. Крім того, їх дуже легко приготувати. Вони ідеально підійдуть для здорового та швидкого перекусу в будь-який час дня.

Тости з овочами та сиром — ідеальний варіант смачної та корисної закуски. Поєднання кремового авокадо, пікантного козячого сиру і свіжих помідорів на хрусткому тості є ідеальним варіантом як для швидкого перекусу, так і для легкого сніданку, пишуть "Факти".

Інгредієнти:

хліб для тостів — 4 скибочки;

стигле авокадо — 1 штука;

козячий сир — 50 г;

помідори чері — 100 г;

оливкова олія — для змащування;

лимонний сік — 1 чайна ложка;

сіль, перець — за смаком;

свіжа зелень (наприклад, базилік) — для прикрашання.

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Приготування:

Крок 1. Підсмажте скибочки хліба в тостері або на сковороді до золотистої скоринки.

Крок 2. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, вийміть м'якоть і розімніть виделкою. Додайте лимонний сік, сіль і перець за смаком.

Крок 3. Помідори чері наріжте на половинки або четвертинки.

Крок 4. Змастіть тости оливковою олією, потім рівномірно розподіліть на них пюре з авокадо.

Крок 5. Зверху викладіть козячий сир і помідори чері.

Крок 6. Прикрасьте тости свіжою зеленню перед подачею.

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