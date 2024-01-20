Швидко, просто, неймовірно смачно: фунчоза з куркою та овочами за 20 хвилин

Усі інгредієнти готуються в одній сковорідці й дуже швидко. Повноцінний обід або вечеря буде у вас на столі вже через 15-20 хвилин.

Фунчоза — це традиційна страва азіатської кухні, яку готують зі "скляної" рисової локшини зі всілякими добавками. Крім спецій і соусів до фунчози додають різні овочі, м'ясо, гриби, морепродукти або різні їхні поєднання. Простим і смачним рецептом приготування рисової локшини з куркою, солодким перцем, морквою та огірком поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

філе куряче — 300 г;

локшина рисова — 100 г;

морква — 1 шт;

перець болгарський — 1-2 шт;

часник — 2 зубчики;

огірок — 1 шт;

соєвий соус — 5-6 ст. л.;

оцет бальзамічний — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

спеції — за смаком;

олія рослинна — для смаження.

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Приготування

Крок 1

Приготуйте рисову локшину за інструкцією на упаковці.

Крок 2

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, викладіть у сковорідку з розігрітою олією та починайте обсмажувати. Щойно м'ясо побіліє, додайте дрібно нарізаний часник і перемішайте.

Крок 3

Моркву натріть як для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Додайте моркву до курки.

Крок 4

Коли морква стане м'якою, додайте нарізаний солодкий перець.

Крок 5

Коли перець теж стане м'яким, додайте свіжий огірок, нарізаний соломкою. Перемішайте й обсмажуйте ще близько хвилини.

Крок 6

Влийте соєвий соус, бальзамічний оцет, додайте спеції та спробуйте на сіль. Якщо солі не вистачає, можна додати ще соєвого соусу або дрібку звичайної кухонної солі.

Крок 7

Додайте в пательню готову рисову локшину, перемішайте і зніміть із вогню.

Крок 8

Фунчоза з куркою та овочами готова. Подавайте її одразу гарячою. Якщо ви приготували більше, ніж зможете з'їсти за раз, не біда. Фунчоза залишиться смачною і після того, як охолоне.

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