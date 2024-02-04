Булочки Ачма з сирною начинкою: рецепт ароматної турецької випічки
Турецькі булочки "Ачма" не тільки смачні, а й мають дуже апетитний вигляд. Вони печуться з дріжджового тіста, змащеного вершковим маслом, тому виходять листковими.
Ароматні та неймовірно смачні булочки "Ачма" — це ідеальний вибір для тих, хто хоче побалувати себе та своїх близьких смачними та оригінальними ласощами. Ніжне, листкове тісто з сирною начинкою робить ці булочки незабутніми, пише Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 500 г;
- тепла вода — 200 мл;
- сухі дріжджі — 1 чайна ложка;
- цукор — 1 столова ложка;
- сіль — 1/2 чайної ложки;
- рослинна олія — 3 столові ложки.
Для начинки:
- сир фета — 200 г;
- сир моцарела — 100 г;
- петрушка — за смаком.
Для змащування:
- розтоплене вершкове масло — 50 г.
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Приготування
Крок 1. У мисці змішайте теплу воду, дріжджі та цукор. Дайте постояти 10 хвилин, поки дріжджі не активуються.
Крок 2. Додайте борошно, сіль і рослинну олію. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Залиште його в теплому місці на 1 годину для підйому.
Крок 3. Для начинки змішайте сир фета, терту моцарелу і дрібно нарізану петрушку.
Крок 4. Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 5. Розділіть тісто на рівні частини. Кожну частину розкачайте в тонкий пласт, змастіть розтопленим вершковим маслом, викладіть начинку й акуратно згорніть у рулет.
Крок 6. Наріжте рулет на шматочки шириною близько 5 см і викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
Крок 7. Випікайте в духовці 20-25 хвилин до золотистого кольору.
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