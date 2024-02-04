Бутерброди з авокадо, копченою куркою та сирним сиром: простіше простого
Прості й ситні бутерброди з ароматним м'ясом не тільки смачні, а й є чудовим джерелом білка і корисних жирів.
Бутерброди з авокадо, копченою куркою, свіжою зеленню та сирним сиром — чудовий вибір для легкого та поживного перекусу. Поєднання ніжного авокадо, ароматної копченої курки та кремового сирного сиру створює багатий смак, який задовольнить як гурманів, так і тих, хто шукає швидкий і корисний перекус, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- хліб для тостів — 4 скибочки;
- стигле авокадо — 1 штука;
- копчена курка — 200 г;
- сирний сир — 100 г;
- сік лимона — 1 столова ложка;
- свіжа зелень (наприклад, рукола або базилік) — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Підсмажте скибочки хліба до золотистого кольору в тостері або на сковороді.
Крок 2. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, вийміть м'якоть і розімніть виделкою. Додайте сік лимона, сіль і перець за смаком.
Крок 3. Наріжте копчену курку на тонкі скибочки.
Крок 4. Намажте кожен тост сирним сиром.
Крок 5. Викладіть на тости пюре з авокадо, зверху — скибочки копченої курки.
Крок 6. Прикрасьте бутерброди свіжою зеленню.
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