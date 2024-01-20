Неймовірні пончики: дізнайтеся, який інгредієнт робить їх такими смачними

Сирні пончики — це смачне та вишукане частування, яке готується без особливих зусиль. Спробуйте, і ви переконаєтеся в цьому самі.

Сирні пончики — це чудові ласощі, які ідеально підходять для сніданку з чашкою кави або денного перекусу. Їхня особливість у простоті приготування та мінімальній кількості інгредієнтів. Навіть якщо ви новачок у кулінарії, з цим рецептом ви впораєтеся без зусиль. Вам знадобиться всього кілька основних продуктів, які зазвичай є в кожному домі, а на приготування піде менше ніж півгодини. Рецептом смачних сирних пончиків поділився сайт Smachno.ua.

Інгредієнти:

сир — 250 г;

яйця — 2 шт;

борошно — 6 ст. л.;

цукор — 3,5 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сіль — менше половини чайної ложки;

рослинна олія — для смаження;

цукрова пудра — для посипання.

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Приготування

Крок 1

У глибокій мисці розітріть сир дерев'яною ложкою до однорідної гладкої маси. За бажання можна заморочитися і протерти сир через сито, але це не обов'язково.

Крок 2

Збийте вінчиком яйця з цукром і сіллю до однорідності.

Крок 3

Влийте яйця в сир, додайте соду і добре перемішайте.

Крок 4

Додайте просіяне борошно і замісіть тісто. Скачайте з тіста кульки діаметром приблизно 3 см. Кожну кульку трохи приплюсніть і зробіть пальцями з двох боків по центру заглиблення, щоб середина пампуха була тоншою, ніж краї. Так ваші пончики краще просмажаться і в середині гарантовано не буде сирого тіста.

Крок 5

Розігрійте казан або каструлю з рослинною олією. Олії має бути стільки, щоб пончик міг плавати, не торкаючись дна. Викладайте пончики в киплячу олію й обсмажуйте близько 3 хвилин до красивого золотистого кольору.

Крок 6

Готові пончики викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Коли жир вбереться, перекладіть пампухи на тарілку і посипте цукровою пудрою.

За бажанням готові сирні пампушки можна полити різнобарвною глазур'ю. Це буде не тільки смачно, а й дуже красиво.

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