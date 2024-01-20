Розкішний сніданок за 10 хвилин: цей смачний скрембл перевершить ваші очікування

Повітряний, ніжний скрембл із яєць із бужениною та зеленою цибулею готується всього за 10 хвилин.

Яєчня скрембл з бужениною та зеленою цибулею — це простий і водночас вишуканий варіант сніданку, який здивує вас своїм смаком і легкістю приготування. Усього за 10 хвилин ви отримаєте поживну та ароматну страву, яка ідеально підійде для початку дня. Комбінація ніжних яєць, ароматної буженини та свіжої зеленої цибулі створює гармонійний смак, який сподобається кожному. Цей рецепт — чудовий спосіб урізноманітнити ваше ранкове меню і потішити себе та своїх близьких чимось особливим. Рецептом яєчні срембл поділився сайт Cookpad.

Інгредієнти

яйця — 3 шт;

буженина — 150 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

зелена цибуля — кілька пір'їн;

сіль — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Наріжте буженину кубиками.

Крок 2

Дрібно наріжте пір'я зеленої цибулі.

Крок 3

У миску розбийте яйця, посоліть і збийте виделкою до однорідності.

Крок 4

Налийте на сковорідку з антипригарним покриттям рослинну олію та поставте на середній вогонь. Викладіть у сковорідку буженину й обсмажте до такого стану, який вам до смаку.

Крок 5

Вилийте в пательню яйця й одразу починайте активно перемішувати вміст. Щоб консистенція яєчні була ніжною, вимкніть вогонь, щойно яйця схопляться — приблизно через 10 секунд.

Крок 6

Готову яєчню-скрембл одразу викладіть на тарілку, щоб вона не пересушилася, поки пательня остигає.

Крок 7

Подавайте скрембл гарячим, рясно посипавши зеленою цибулею. Подайте до яєчні овочевий салат і хрусткі тости для гармонії смаків і текстур. Приємного апетиту!

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