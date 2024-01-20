М'ясо просто тане в роті: секрети приготування качиного конфі

Качине конфі — це кулінарний витвір мистецтва, який поєднує в собі традиції французької кухні з сучасними кулінарними техніками.

Конфі — це спосіб приготування качиних ніжок, варених у качиному жирі за низької температури, який робить навіть найжорсткіше м'ясо дуже ніжним. Страва виходить делікатною і незвичайною. Зверху виходить хрустка золотава скоринка, а м'ясо просто тане в роті. Рецептом качиного конфі поділився сайт Food&Mood.

Перші згадки про конфі сягають середньовіччя, коли цей метод використовувався як спосіб консервації. Але з часом качине конфі стало вишуканою стравою, яку цінують гурмани в усьому світі.

Інгредієнти:

качині ніжки (гомілка і стегна) — 2 штуки;

крупна сіль — 2 чайні ложки;

чорний перець — 0,5 чайної ложки;

подрібнений часник — 3 зубчики;

гілочки чебрецю, дрібно нарізані — 4 штуки;

качиний жир — 3 чашки;

лавровий лист — 2 штуки;

яблуко або апельсин — 1 шт;

вершкове масло — 1 ст.л.;

мед — 1 ст.л.

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Приготування

Крок 1

Товстою голкою наколіть усю поверхню шкіри на качиній ніжці, постарайтеся при цьому не зачепити м'ясо. Це потрібно, щоб жир зі шкіри міг витоплюватися і вільно виходити назовні. Скоринка при цьому вийде тонкою і хрусткою.

Крок 2

Змішайте сіль, перець, часник і чебрець. Добре натріть м'ясо цією сумішшю спецій.

Крок 3

Покладіть м'ясо в пакет або скляний посуд із кришкою і приберіть маринуватися в холодильник щонайменше на добу, а краще на 36 годин.

Крок 4

Розігрійте духовку до 90 градусів.

Крок 5

Поки гріється духовка, витопіть качиний жир. Викладіть його в каструлю з товстим дном і нагрівайте, не даючи закипіти.

Крок 6

Коли жир витопиться, зніміть каструлю з вогню і дайте жиру трохи охолонути.

Крок 7

Покладіть ніжки шкірою догори в глибоку форму для запікання з кришкою. Залийте жиром так, щоб він повністю покрив їх.

Крок 8

Додайте до м'яса лавровий лист, накрийте форму кришкою і відправте в духовку.

Крок 9

Готуйте 5-6 годин або доти, доки м'ясо не буде легко протикатися ножем.

Крок 10

Готові ніжки обережно дістаньте з форми і викладіть на паперовий рушник.

Крок 11

Тим часом розтоплюємо на сковороді вершкове масло з медом. Яблуко або апельсин ріжемо на кружечки.

Крок 12

Коли на поверхні медово-олійної суміші з'являться бульбашки, кладемо туди кружечки фруктів і карамелізуємо їх по 2 хвилини з кожного боку.

Крок 13

На сервірувальні тарілки викладіть карамелізовані фрукти, а зверху на них — ніжки конфі. Полийте карамеллю, що залишилася на сковороді.

Подача качиного конфі Фото: Food & Mood

Подавайте качине конфі з картоплею або зеленим салатом і насолоджуйтеся кожним шматочком цього кулінарного шедевра.

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