Читайте склад: 3 інгредієнти в шампуні, які призводять до випадіння волосся

Випадіння волосся може бути цілком природним процесом, а може свідчити про неправильний догляд. Перед купівлею шампуню обов'язково читайте склад, щоб знати, які інгредієнти до нього входять.

У холодні місяці випадіння і витончення волосся може викликати занепокоєння. Щоб знайти найефективніше рішення для ваших проблем із волоссям, важливо звертатися до дерматолога або трихолога. Але спочатку потрібно вміти вибирати безпечні засоби для догляду за волоссям. Лікарі та експерти з волосся поділилися трьома інгредієнтами шампуню, які можуть викликати й посилити випадіння або стоншення волосся. Про це пише She Finds.

Силікони

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Силікони, які зазвичай трапляються в шампунях, часто вважають корисними через їхню здатність посилювати блиск. Однак дерматолог Енріцца П. Фактор наголошує, що їхній шкідливий вплив на здоров'я шкіри голови не слід ігнорувати, оскільки вони можуть придушити її здатність отримувати необхідне живлення. "Силікони в шампуні можуть спричинити випадіння волосся, оскільки вони вкривають шкіру голови та перешкоджають всмоктуванню поживних речовин", — попереджає вона.

Парабени

За словами Фактор, присутність парабенів у шампунях може призвести до безлічі проблем із волоссям. До них належать "сухість і подразнення шкіри голови", а також "вицвітання й випадання волосся". Оскільки вони "загалом небезпечні", каже дерматолог, "краще уникати парабенів, поки не доведено протилежне".

Хлорид натрію

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За словами дерматолога Йорама Гарта, хлорид натрію, частий компонент шампунів масового виробництва, не рекомендується жінкам, які страждають від випадіння волосся.

Зазвичай використовуваний для загущення шампунів і кондиціонерів, він може "сушити шкіру голови, викликаючи почервоніння і свербіння", зазначає Гарт, і це подразнення шкіри голови може "пошкодити волосяні фолікули і викликати ще більше випадання волосся".

Які ж більш корисні інгредієнти, що сприяють росту волосся, повинні бути присутніми у вашому шампуні?

Біотин

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Біотин — важлива поживна речовина, яка часто міститься в таких продуктах, як яйця, броколі, банани і молоко. За словами експерта з волосся Ганіми Абдулли, багато людей з віком приймають біотин як добавку, щоб зміцнити свої локони. Якщо ви будете використовувати шампунь з біотином, то дійсно відчуєте всі переваги цього вітаміну. "Біотин — це інгредієнт, який слід шукати в шампуні, якщо ви хочете, щоб волосся було міцнішим, густішим і здоровішим", — каже Абдулла.

Абдулла наголошує на перевагах використання шампуню, що містить біотин, у щоденному догляді за волоссям для прискорення росту волосся, полегшення дискомфорту, пов'язаного зі свербінням шкіри голови та пом'якшення інших проблем, пов'язаних із волоссям, що часто виникають у зимовий період. "Його можна не тільки приймати як добавку, а й використовувати як основний інгредієнт у шампуні".

Пила Пальметто

За словами експертки з волосся Ребекки Гілтон, додавання пальметто у ваш шампунь може виявитися корисним для зменшення випадіння волосся, оскільки це дуже популярний інгредієнт у сфері догляду за волоссям.

"Пальметто — це натуральний екстракт ягід рослини Serenoa repens, який століттями використовували для лікування різних захворювань, включно з випадінням волосся", — пояснює вона.

Дерматологиня Елейн Кунг наголошує, що вибір правильного шампуню для вашого волосся має вирішальне значення, оскільки "шампуні не тільки очищають шкіру голови, але, безсумнівно, запобігають ушкодженню волосяних фолікул".

Багато захворювань шкіри голови також "лікуються активними інгредієнтами, які додаються до складу шампунів", каже вона. Експертка підсумувала, що "шампуні зазвичай складаються з 10-30 інгредієнтів, хоча доступні продукти, що містять лише чотири інгредієнти".

Експерти радять, до того як ви отримаєте рекомендації лікаря щодо індивідуального догляду за волоссям і шкірою голови, зверніть увагу на шампуні, що містять біотин та пальметто.

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