Між Лондоном і Калькуттою: дивовижний суп британської колоніальної кухні
Маллігатоні — це не просто суп, а справжня кулінарна подорож, що поєднує в собі багатство інгредієнтів і багатовікову історію. Ця страва дає змогу відчути гармонію смаків і ароматів, властивих британській колоніальній кухні з індійськими мотивами.
Назва цього багатого супу походить від тамільського слова "мілагутаннір", що означає "перцевий водяний суп". У його основі лежить курячий бульйон з великою кількістю спецій, що надає супу пікантного смаку і приголомшливого аромату. Ключові інгредієнти Маллігатоні — це курка, цибуля, морква, селера і рис, а також такі спеції, як карі і коріандр. Рецептом супу Маллігатоні поділився сайт Shef Donna.
Особливість цього супу в його густоті та насиченості. Традиційно Маллігатоні готується з рисом, що робить його не тільки ароматною, а й ситною стравою. За бажанням курку в рецепті можна замінити бараниною або яловичиною. У суп часто додають яблука або сухофрукти, що додає йому солодких ноток і контрасту смаків.
Інгредієнти:
- курячі стегенця без шкіри — 750 г;
- вода — 2 літри;
- яблука — 2 шт;
- велика цибулина — 1 шт;
- морква — 2 шт;
- селера — 3 стебла;
- часник — 2 зубчики;
- рис — 100 г;
- чорний перець — 0,5 ч.л.;
- пластівці чилі — щіпка;
- мелена солодка паприка — 2 ч. л.;
- кмин — 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- карі — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- вершки — за бажанням.
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Приготування
Крок 1
У каструлі з товстим дном нагрійте вершкове масло та оливкову олію. Додайте дрібно нарізані селеру, цибулю та моркву. Посоліть і готуйте на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину.
Крок 2
Насипте всі спеції в ступку, добре розітріть і додайте в каструлю. Обсмажуйте овочі зі спеціями 5-7 хвилин.
Крок 3
Додайте курку в каструлю, залийте окропом і варіть на слабкому вогні близько години.
Крок 4
Коли курка звариться, дістаньте її з супу, відокремте м'ясо від кісток і розберіть на волокна.
Крок 5
Додайте в каструлю рис і продовжуйте готувати суп на повільному вогні.
Крок 6
Яблука очистіть від шкірки, наріжте кубиками і додайте в суп.
Крок 7
Через хвилин 5 додайте в суп куряче м'ясо і варіть ще хвилин 15 до готовності рису.
Крок 8
Спробуйте на сіль і за необхідності досоліть. За бажанням, за кілька хвилин до готовності додайте склянку жирних вершків. Щойно суп почне закипати, зніміть каструлю з вогню, щоб вершки не згорнулися.
Крок 9
Розлий курячий суп маллігатоні по тарілках, посипте різаною зеленню і подавайте гарячим. Приємного апетиту!
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