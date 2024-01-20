Між Лондоном і Калькуттою: дивовижний суп британської колоніальної кухні

Маллігатоні — це не просто суп, а справжня кулінарна подорож, що поєднує в собі багатство інгредієнтів і багатовікову історію. Ця страва дає змогу відчути гармонію смаків і ароматів, властивих британській колоніальній кухні з індійськими мотивами.

Назва цього багатого супу походить від тамільського слова "мілагутаннір", що означає "перцевий водяний суп". У його основі лежить курячий бульйон з великою кількістю спецій, що надає супу пікантного смаку і приголомшливого аромату. Ключові інгредієнти Маллігатоні — це курка, цибуля, морква, селера і рис, а також такі спеції, як карі і коріандр. Рецептом супу Маллігатоні поділився сайт Shef Donna.

Особливість цього супу в його густоті та насиченості. Традиційно Маллігатоні готується з рисом, що робить його не тільки ароматною, а й ситною стравою. За бажанням курку в рецепті можна замінити бараниною або яловичиною. У суп часто додають яблука або сухофрукти, що додає йому солодких ноток і контрасту смаків.

Інгредієнти:

курячі стегенця без шкіри — 750 г;

вода — 2 літри;

яблука — 2 шт;

велика цибулина — 1 шт;

морква — 2 шт;

селера — 3 стебла;

часник — 2 зубчики;

рис — 100 г;

чорний перець — 0,5 ч.л.;

пластівці чилі — щіпка;

мелена солодка паприка — 2 ч. л.;

кмин — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

орегано — 1 ч. л.;

карі — 1 ч. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

вершки — за бажанням.

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Приготування

Крок 1

У каструлі з товстим дном нагрійте вершкове масло та оливкову олію. Додайте дрібно нарізані селеру, цибулю та моркву. Посоліть і готуйте на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину.

Крок 2

Насипте всі спеції в ступку, добре розітріть і додайте в каструлю. Обсмажуйте овочі зі спеціями 5-7 хвилин.

Крок 3

Додайте курку в каструлю, залийте окропом і варіть на слабкому вогні близько години.

Крок 4

Коли курка звариться, дістаньте її з супу, відокремте м'ясо від кісток і розберіть на волокна.

Крок 5

Додайте в каструлю рис і продовжуйте готувати суп на повільному вогні.

Крок 6

Яблука очистіть від шкірки, наріжте кубиками і додайте в суп.

Крок 7

Через хвилин 5 додайте в суп куряче м'ясо і варіть ще хвилин 15 до готовності рису.

Крок 8

Спробуйте на сіль і за необхідності досоліть. За бажанням, за кілька хвилин до готовності додайте склянку жирних вершків. Щойно суп почне закипати, зніміть каструлю з вогню, щоб вершки не згорнулися.

Крок 9

Розлий курячий суп маллігатоні по тарілках, посипте різаною зеленню і подавайте гарячим. Приємного апетиту!

Курячий суп Маллігатоні Фото: shefdonna.com

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