Як приготувати приголомшливий десерт за годину: діставайте з морозилки літні ягоди
Ягідна галета — це напрочуд проста, але водночас елегантна страва, яку можна готувати цілий рік.
Ягідна галета поєднує в собі хрустке тісто та солодку, соковиту начинку з ягід. Цей десерт ідеально підходить для чаювання або як вишукане завершення вечері. Приготування галети не вимагає особливих кулінарних навичок і займе не більше години вашого часу. У цьому рецепті можна використовувати як свіжі, так і заморожені ягоди. Рецептом смачної ягідної галети поділився сайт Sweet Twittes.
Інгредієнти
Тісто:
- пшеничне борошно — 3/4 склянки;
- кукурудзяне борошно — 1/4 склянки;
- цукор — 1/4 склянки, плюс трохи для посипання;
- морська сіль — 1/4 чайної ложки;
- вершкове масло (холодне) — 50 г, нарізати на шматочки;
- велике яйце, розділене на жовток і білок — 1 шт;
- крижана вода — 3 столові ложки.
Для начинки:
- суміш ягід (полуниця, чорниця або інші доступні ягоди) — 2 склянки;
- цукор — 2 столові ложки;
- кукурудзяний крохмаль — 2 столові ложки;
- сироп з абрикосового варення — 2 столові ложки.
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Приготування:
Крок 1
Змішайте борошно, кукурудзяний крохмаль, цукор і сіль у середній мисці. Додайте вершкове масло і розітріть його з борошном до отримання грубої крихти. В іншій мисці збийте яєчний жовток із крижаною водою, потім повільно вливайте в суху суміш, розмішуючи до утворення тіста.
Крок 2
Сформуйте з тіста кулю, потім розплющіть її в диск, загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин. Після цього розкачайте тісто між двома аркушами пергаментного паперу в коло діаметром близько 20 см і товщиною 3 мм.
Крок 3
Змішайте ягоди з цукром і кукурудзяним крохмалем. Викладіть ягідну суміш у центр кола з тіста, акуратно піднімаючи краї тіста і притискаючи їх до ягід.
Крок 4
Змастіть краї тіста збитим яйцем і посипте цукром. Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 40 хвилин, поки ягоди не пустять сік і не почнуть пузиритися, а корж стане золотисто-коричневим.
Крок 5
Дістаньте галету з духовки й остудіть. Нагрійте абрикосовий сироп із чайною ложкою води, добре перемішайте і змастіть ягоди, щоб вони почали блищати. Наріжте галету на шматочки і подавайте з морозивом або йогуртом.
Приємного апетиту!
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