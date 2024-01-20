Ви більше не будете купувати чіпси: рецепт домашнього цибулевого печива
Страва не тільки смачна, а й проста в приготуванні, що робить її ідеальним вибором для затишних домашніх вечорів.
Відкрийте для себе простий спосіб приготування домашнього цибулевого печива, яке стане чудовою заміною магазинним снекам на кшталт чіпсів і сухариків. Зробити таке печиво в домашніх умовах простіше простого, і воно обов'язково здивує вас своїм неповторним смаком і ароматом. Рецептом цибулевого печива поділився сайт Hyser.
Інгредієнти:
- маргарин або вершкове масло — 250 г;
- світле пиво — 1 склянка;
- сирок плавлений — 100 г;
- ріпчаста цибуля — 1 шт;
- борошно — 3 склянки;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- мелений червоний перець — за бажанням;
- будь-які інші спеції — за смаком;
- мак, кунжут, льон або паприка — для посипання.
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Приготування
Крок 1
На рослинній олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
Крок 2
Розтопіть маргарин, додайте в нього обсмажену цибулю, сіль, мелений червоний перець і вибрані спеції. Можна додати куркуму та середземноморські трави для аромату.
Крок 3
Додайте тертий плавлений сирок і ретельно перемішайте.
Крок 4
Влийте пиво і поступово додавайте борошно, перемішуючи до утворення еластичного тіста.
Крок 5
Замісіть тісто до однорідності й залиште його в холодильнику на годину.
Крок 6
Розкачайте тісто завтовшки 2 мм, посипте маком, кунжутом, льоном або паприкою і злегка прокотіть качалкою, щоб посипка втиснулася в тісто.
Крок 7
Поріжте тісто на квадратики, ромбики або смужки і викладіть на деко, застелене силіконовим килимком або пергаментом.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте до золотистого кольору.
Готовий крекер зніміть із дека і дайте охолонути.
Подавайте з пивом, томатним соком або замість хліба до супу чи салату. Приємного апетиту!
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