20 січня 2024 року: Євтимія Великого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна гуляти після заходу сонця, а також давати та брати гроші в борг. Яка погода сьогодні, такою вона буде на Масляну.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євтимія Великого. Він жив у V столітті. Коли Євтимію було 3 роки, його батько помер, а мати віддала малюка на виховання в монастир. Там він присвятив своє життя Богу, а пізніше пішов у пустелю. Євтимій користувався повагою людей і багатьох наставив на праведний шлях.
Також 20 січня в Україні — День АР Крим.
Що не можна робити 20 січня:
- гуляти після заходу сонця;
- давати та брати гроші в борг;
- братися за важку фізичну працю.
Народні повір'я та прикмети:
- яка погода сьогодні, такою вона буде на Масляну;
- мороз — буде холодно ще тиждень;
- сонячний день — до пізньої весни;
- на деревах іній — восени чекайте морозів;
- заметіль — весна буде ранньою, але холодною.
День ангела святкують:
Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав, Інна, Римма.
А також у цей день:
1918 рік — у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;
1943 рік — у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети "Українське слово";
1958 рік — у Лондоні з'являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;
2017 рік — 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.