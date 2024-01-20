20 січня 2024 року: Євтимія Великого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна гуляти після заходу сонця, а також давати та брати гроші в борг. Яка погода сьогодні, такою вона буде на Масляну.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євтимія Великого. Він жив у V столітті. Коли Євтимію було 3 роки, його батько помер, а мати віддала малюка на виховання в монастир. Там він присвятив своє життя Богу, а пізніше пішов у пустелю. Євтимій користувався повагою людей і багатьох наставив на праведний шлях.

Також 20 січня в Україні — День АР Крим.

Що не можна робити 20 січня:

гуляти після заходу сонця;

давати та брати гроші в борг;

братися за важку фізичну працю.

Народні повір'я та прикмети:

яка погода сьогодні, такою вона буде на Масляну;

мороз — буде холодно ще тиждень;

сонячний день — до пізньої весни;

на деревах іній — восени чекайте морозів;

заметіль — весна буде ранньою, але холодною.

День ангела святкують:

Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав, Інна, Римма.

А також у цей день:

1918 рік — у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;

1943 рік — у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети "Українське слово";

1958 рік — у Лондоні з'являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

2017 рік — 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.