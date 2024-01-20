Апельсинове чаклунство: рецепт бретонського сабле, яке тане в роті
Відкрийте для себе чудовий рецепт бретонського сабле з апельсиновою цедрою, який перетворює звичайне пісочне печиво на справжній шедевр у світі солодких частувань.
Сабле — це особливе пісочне тісто, що використовується для створення солодких тартів і печива. Його текстура м'яка та ніжна, що надає виробам із нього хрусткого та розсипчастого характеру. Назву тісто отримало від французького дієслова "sabler", що означає рух долонями під час розтирання борошна з маслом для отримання олійно-борошняної крихти. Цей чудовий рецепт бретонського сабле з апельсином був представлений на сайті Smachno.ua.
Інгредієнти:
- вершкове масло (розм'якшене) — 100 г;
- борошно — 140 г;
- цукор — 90 г;
- розпушувач — 10 г;
- яєчні жовтки — 2 шт;
- цедра половини апельсина — за смаком.
Читайте також:
Ви більше не будете купувати чіпси: рецепт домашнього цибулевого печива
Ніжне пісочне печиво на сметані: домашні ласощі для всієї родини
Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки
Приготування
Крок 1
Збиваємо цукор із розм'якшеним вершковим маслом до білизни.
Крок 2
В окремій мисці змішуємо борошно, розпушувач і апельсинову цедру.
Крок 3
З'єднуємо разом борошно та масло з цукром.
Крок 4
Додаємо яєчні жовтки.
Крок 5
Замішуємо м'яке тісто.
Крок 6
Викладаємо тісто між двома аркушами пергаменту і розкачуємо в пласт завтовшки 5-6 мм.
Крок 7
Поміщаємо тісто в холодильник на 30-60 хвилин.
Крок 8
Вирізаємо з тіста кружки і викладаємо на застелене пергаментом деко (або на силіконовий килимок).
Крок 9
Випікаємо печиво в розігрітій до 170 °С духовці 12-15 хвилин.
Бретонське сабле з апельсином готове! Можна заварювати чай і кликати до столу всіх домашніх.
Читайте також:
Бюджетне цукрове печиво: всього 15 хвилин і на столі гора солодощів за копійки
Пікантне печиво з оливками: як приготувати смачну закуску
Пісочне сендвіч-печиво з розмарином і лимоном: простий рецепт ароматної випічки