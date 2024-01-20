Фаршировані яйця: 6 простих і смачних начинок

Яйця — це не тільки ідеальна основа для закусок, а й корисний білок.

Усі ми знаємо, наскільки корисний білок і як він допомагає відчувати себе ситно навіть за невеликої калорійності. А ще — він допомагає знизити кров'яний тиск, збагатити наш організм вітамінами групи В, а також лецитином, будівельним матеріалом для мембрани клітин, тощо. Так-так, і це все про яйця, зазвичай, курячі. А ось наскільки яйця можуть стати ідеальною основою для створення найрізноманітніших на смак закусок, нам допоможуть дізнатися гурмани сайту yasensvit.ua.

Безумовно начинок може бути нескінченна різноманітність, адже кулінарія — це суцільна творчість. Ми вибрали шість, які, на наш погляд, найбуніверсальніші. Отже, п'ять яєць відварюємо круто, розрізаємо навпіл і відокремлюємо білок від жовтка. Далі робимо начинку й отриманою сумішшю заповнюємо яйця — у нас вийшло 10 невеликих закусок. Можна подавати до столу.

Яйця з тунцем

Інгредієнти:

5 яєць;

180 г консервованого тунця;

1 цибулина;

зелень;

сіль, перець — за смаком.

Цибулю і зелень нарізати дрібно, додати тунець і жовтки, поперчити, посолити. Ретельно перемішати все й отриманою заправкою начинити яйця.

Яйця з грибами

Інгредієнти:

5 яєць;

180 г свіжих грибів, простіше взяти печериці, але можна будь-які інші гриби на ваш смак;

1 цибулина;

2 ст. л. вершкового масла;

зелень;

сіль, перець — за смаком.

Гриби та цибулю дрібно нарізати, смажити на вершковому маслі до готовності. Поперчити, посолити за смаком. Додати смажені гриби в жовтки і перемішати до однорідної консистенції. Прикрасити фаршировані яйця свіжою зеленню.

Яйця з печінкою

Інгредієнти:

5 яєць;

200 г курячої печінки;

1 цибулина;

⅓ ложка гірчиці;

1 ст. л. йогурту без добавок;

зелень.

Печінку помити, порізати шматочками, підсмажити на невеликій кількості рослинної олії. Цибулю дрібно порізати й обсмажити з печінкою. Приготовану печінку подрібнити в блендері, змішати з жовтками, гірчицею та йогуртом (який можна замінити легким майонезом).

Яйця з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

5 яєць;

1 невеликий буряк;

2 філе оселедця;

1 ст. л. йогурту;

1 ч. л. вершків;

свіжа зелень;

сіль, перець — за смаком.

Відварити буряк до готовності, почистити і натерти на дрібну тертку. Нарізати дрібно оселедець, додати буряк, йогурт, вершки, жовтки. Перемішати все до однорідної маси. За смаком додати сіль, перець. Прикрасити свіжою зеленню.

Яйця з сиром

Інгредієнти:

5 яєць;

100 г м'якого сиру, наприклад, Фета, Філадельфія;

2 ст. л. йогурту;

1 ст. л. нарізаної цибулі;

сіль, перець — за смаком.

Додати сир у жовтки, розтерти їх разом до однорідної консистенції. Додати йогурт і зелену цибулю. За смаком посолити, поперчити.

Яйця з авокадо

Інгредієнти:

5 яєць;

1 авокадо;

1 ст. л. йогурту;

1 ч. л. лимонного соку;

свіжа зелень;

сіль, перець — за смаком.

Розрізати авокадо навпіл, вийняти кісточку, викласти м'якоть авокадо в салатник із жовтками. Додати йогурт і лимонний сік. Змішати всі інгредієнти до однорідної маси. За смаком додати сіль і перець. Прикрасити свіжою зеленню.

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