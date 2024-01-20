Вечеря на двох: романтика до 14 лютого

Романтична вечеря вдасться на славу, якщо в неї додати якомога більше кохання.

Найголовніший інгредієнт романтичної вечері з другою половинкою — це кохання. А якщо вона до того ж смачна й апетитна, з ароматом кулінарної вишуканості — повірте, ваша романтична вечеря вдасться на славу. Рецепти таких страв ми підгледіли в рубриці Life інформагентства УНІАН.

Салат із копченою куркою, хурмою та сирними кульками

Інгредієнти:

копчена куряча грудка — 300 г;

хурма середнього розміру — 2 шт.;

листя салату — 1 великий пучок.

Для сирних кульок —

вершковий сир — 140 г;

мигдаль — 25 горішків;

петрушка — 4-5 маленьких гілочок.

Для заправки -

оливкова олія — 1,5-2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

рожевий перець — за бажанням і смаком.

Видалити в копченої курячої грудки шкірку та відокремити м'ясо від кістки. Хурму, листя салату та петрушку помити й просушити. Петрушку та мигдаль дрібно порубати. За бажанням мигдаль можна очистити від шкірки та обсмажити.

Копчене куряче філе та хурму нарізати на однакові кубики середнього розміру. Листя салату порвати на довільні шматочки. Змішати в одній мисці листя салату, курку та хурму, додати сіль, чорний мелений перець та оливкову олію. Добре перемішати. З'єднати подрібнені мигдаль і петрушку з вершковим сиром, ретельно перемішати.

На порційну тарілку викласти суміш салатного листя, курки та хурми. За допомогою двох чайних ложок сформувати із сирної маси невеликі кульки та розмістити їх поверх інших інгредієнтів у страві. За бажанням можна трішки присипати салат свіжомеленим рожевим перцем.

Фото: pinterest.com

М'ясо по-королівськи

Інгредієнти:

свинина — 400 г;

печериці — 200 г;

картопля — 400 г;

цибуля ріпчаста — 150 г;

помідор — 200 г;

сир твердий — 200 г;

майонез — за смаком;

олія соняшникова — за смаком;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Свинячу вирізку нарізати порційними шматочками. Відбити, посолити та поперчити. Залишити для маринування на 20-25 хвилин.

Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями. Печериці промити та висушити серветкою. Нарізати пластинками разом із ніжками. Помідор розрізати навпіл, нарізати півкільцями. Картоплю очистити від шкірки, нарізати тонкими кільцями.

Узяти глибоку форму для запікання. На дно налити трохи соняшникової олії. Покласти шматочки м'яса. Додати майонез, цибулю. Трохи підсолити й поперчити.

Викласти на цибулю кільця картоплі. Приправити сіллю та меленим перцем, додати майонез. Зверху покласти пластинки грибів. Трохи посолити, намазати майонезом. Додати півкільця помідорів. Посолити й додати майонез. Посипати натертим сиром.

Відправити в гарячу духовку на 180°. Запікати близько години.

Фото: pinterest.com

Курка з часником у вершках

Інгредієнти:

курячі гомілки — 600 г;

вершки — 200 мл;

соняшникова олія — 20 мл;

зелень — 10 г;

лавровий лист — 2 шт;

часник — 3 зубчики;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Курку помити та висушити серветкою. Посолити та поперчити за смаком. На гарячу пательню налити соняшникову олію і покласти шматочки курки. Обсмажувати до золотистої скоринки 20 хвилин з обох боків.

У каструлю покласти обсмажену курку і залити її вершками. Додати 100 мл води, посолити за смаком і тушкувати курку 15-20 хвилин під кришкою на невеликому вогні до готовності. За 10 хвилин до закінчення тушкування кинути лавровий лист.

Коли курка буде готова, подрібнити два-три зубчики часнику і додати в каструлю. Також додати подрібнену зелень петрушки або кропу.

Фото: pinterest.com

Мигдальне печиво-сердечки

Інгредієнти:

Для тіста —

мигдальне борошно — 100 г;

борошно пшеничне — 300 г;

курячі жовтки — 2 шт;

ванілін — на кінчику ножа;

масло вершкове — 160 г;

цукрова пудра — 80 г.

Для прошарку —

варене згущене молоко — 0,5 банки;

кокосова стружка — 3 ст. л.

Вершкове масло необхідно заздалегідь дістати з холодильника. Воно має бути розм'якшеним. Змішати цукрову пудру, ванілін і мигдалеве борошно. Додати розм'якшене вершкове масло і яєчні жовтки. Усе добре перемішати.

До отриманої маси поступово підсипати борошно (його може знадобитися більше або менше) і замісити тісто. Воно має вийти дуже м'яким.

Викласти тісто на пергамент і розкачати його через плівку. Тобто на тісто покласти плівку і так розкачувати. Товщина тіста — близько 5-6 мм. З тіста вирізати фігурки. У половини з них вирізати серединку у формі сердечка. Обрізки зібрати, розкачати і знову вирізати.

Викласти заготовки на пергамент і випікати в розігрітій до 170° духовці 15-17 хвилин. Печиво має стати злегка золотистим.

Випічку охолодити на решітці. Коли охолоне, почати збирати печиво. На одну частину печива нанести варене згущене молоко, накрити другою частиною, злегка притискаючи. Боки печива також обмазати згущеним молоком і обваляти в кокосовій стружці.

Фото: pinterest.com

Десерт із груш і маскарпоне

Інгредієнти:

груші — 5 шт;

сир маскарпоне — 400 г;

вершки жирністю 33% — 180 г;

імбирні пряники — 6 шт.;

цукор — 130 г;

мед — 80 г;

мелена кориця.

Очистити груші та розрізати на чотири частини вздовж. Кожен шматок нарізати поперек на великі шматочки.

Щоб приготувати сироп, налити в каструлю 800 мл води, додати 80 г цукру і мед. Довести до кипіння.

Покласти груші в киплячий сироп і варити 10 хвилин. Груші мають зберігати форму, але стати м'якими. Відкинути їх на сито, сироп залишити. Остудити груші.

Змішати маскарпоне, вершки та цукор. Збити міксером на низькій швидкості або вручну, поки маса не загусне.

Нарізати їх невеликими шматочками. Розкласти половину пряників у креманки або широкі склянки. Полити сиропом з-під груш. Викласти половину груш і половину крему. Повторити шари. Зверху посипати корицею.

Фото: pinterest.com

Кава з прянощами

Інгредієнти:

кава мелена — 1 ч. л.;

вода — 100 мл;

перець духмяний — за смаком;

імбир мелений — за смаком;

коріандр — за смаком;

кориця мелена — за смаком;

розмарин — за смаком.

Каву заварити і додати в неї в рівних частинах усі прянощі. Нагріти напій, процідити і можна подавати.

Фото: pinterest.com

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