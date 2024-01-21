21 січня 2024 року: Максимів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна пришивати ґудзики, лаятися і сваритися. Ясна погода сьогодні — до ранньої весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. Він був настоятелем монастиря і все своє життя прославляв православ'я. Його проповіді мали величезний успіх, багато людей відмовилися від єресі. За віру і проповіді Максима піддали мукам, відправили в ув'язнення на кавказ, де він і помер.
Також 21 січня — День обіймів.
Що не можна робити 21 січня:
- пришивати ґудзики;
- лаятися, ображатися, сваритися.
Народні прикмети та повір'я:
- ясна погода — до ранньої весни;
- ясна зірка — до морозу;
- тепло на вулиці — до ранньої весни;
- холодний і сухий день — до спекотного літа.
День ангела святкують:
Агнеса, Анна, Валер'ян, Євген, Іван, Ілля, Максим, Тимофій, Феодосій.
Також цього дня:
1790 рік — день створення гільйотини;
1846 рік — надрукують перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз";
1934 рік — вводять в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;
1952 рік — італійські вчені оголошують, що Пізанська вежа має впасти в 2151 році;
1990 рік — близько трьох мільйонів українців беруться за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ напередодні Злуки.