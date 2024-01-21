Насувається дводенна магнітна буря: чого очікувати

Найближчими днями, 23-24 січня, розпочнеться дводенна магнітна буря, яка може вплинути на стан здоров'я. Метеозалежні люди можуть відчувати тривожність і дратівливість, а також погіршення стану здоров'я.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їх інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 23-24 січня 2024 року?

Уже за кілька днів, 23 січня, розпочнеться дводенна магнітна буря амплітудою близько 4 балів, що вважається магнітною бурею середньої інтенсивності. У ці дні метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність у прийнятті рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще у ці дні відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

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