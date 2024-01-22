Нестандартне поєднання: салат з буряком та оселедцем

Часто з цих інгредієнтів роблять "Шубу". Втім, варто експериментувати та пробувати щось нове.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом нестандартного поєднання буряка та оселедця.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для салату:

2 шт. (400 г) буряків;

200 г філе оселедця;

20 г насіння соняшника.

Для соусу вінегрет:

1 ч. л. гірчиці;

3 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. винного оцту.

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Для початку 400 г буряків добре миємо, висушуємо та загортаємо у фольгу. Запікаємо в духовці при температурі 180 градусів протягом години (якщо буряк дрібний) або півтори, якщо крупніший. Охолоджуємо, чистимо та нарізаємо брусочками.

Після цього 200 г оселедцю також нарізаємо брусочками.

Соус вінегрет: в окремій ємності змішуємо 1 ч. л. гірчиці, 3 ст. л. олії та 1 ст. л. винного оцту.

У миску викладаємо нарізані буряк та оселедець, заправляємо салат соусом та мішаємо. Готову страву присипаємо 20 г насіння соняшника.

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