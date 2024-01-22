Солодко та швидко: як приготувати бельгійські вафлі вдома

Варто пробувати різні топінги та додатки. Наприклад, посипте вафлі цукровою пудрою або шоколадом, додайте фруктів чи ягід.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом бельгійських вафель, які можна приготувати вдома, маючи спеціальну вафельницю.

ІНГРЕДІЄНТИ:

борошно 200 г;

вершкове масло 120 г;

цукор 50 г;

яйця 2 шт;

молоко 150 мл;

ванільний цукор 10 г;

розпушувач 1 ч. л.

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Спочатку у велику миску розбиваємо 2 яйця, додавши до них 50 г цукру, 10 г ванільного цукру та збивши вінчиком або міксером до білого кольору. Після цього додаємо розм’якшене вершкове масло та все мішаємо.

До рідких інгредієнтів поступово додаємо 200 г борошна, 1 ч. л. розпушувача і мішаємо. Вливаємо 150 мл теплого молока і ще раз гарно мішаємо тісто. Воно має нагадувати густу сметану. Даємо тісту постояти 20 хв.

Розігріваємо вафельницю та бризкаємо на неї антипригарним спреєм або протираємо поверхню ватним тампоном, який перед цим змочили в рослинній олії. Ложкою викладаємо тісто у вафельницю та випікаємо 5-7 хв, залежно від потужності прибору.

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