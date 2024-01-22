На французький манер: як приготувати цибулевий суп

Цибуля — доволі доступний та бюджетний інгредієнт. Втім, з нею можна створити цікаві страви.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом французького цибулевого супу.

ІНГРЕДІЄНТИ:

4 великі ріпчасті цибулі;

50 г вершкового масла;

50 мл білого сухого вина;

1 ст. л. соняшникової олії;

1 повна ст. л. борошна;

1,5 л води;

4 скибочки хліба;

100 г тертого сиру (Грюйєр або будь-який інший твердий сир);

2-3 лаврових листки;

сіль і перець до смаку.

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Для початку беремо цибулю, чистимо і нарізаємо півкільцями.

У каструлю з товстим дном додаємо 1 ст. л. соняшникової олії та 50 г вершкового масла. Смажимо цибулю на середньому вогні (вона має стати мʼякою). Після цього солимо до смаку.

Додаємо до цибулі 1 повну столову ложку борошна. Мішаємо.

Після цього вливаємо 50 мл білого сухого вина. Випарюємо 2-3 хвилини. Вливаємо 1,5 л води, солимо і додаємо 2-3 лаврових листки.

Смажимо грінки на сухій пательні.

Суп виливаємо в ємність, у якій він вирушить у духовку. Зверху кладемо грінки.

Натираємо твердий сир, посипаємо ним суп, після чого відправляємо його в духовку запікатися 5-8 хвилин при температурі 180 градусів. Треба, щоб сир розплавився.

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