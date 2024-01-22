22 січня 2024 року: апостола Тимофія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна розповідати свої сни, грати в азартні ігри та лихословити. Сонце світить яскраво опівдні — чекайте на ранню весну.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла і першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років. Тимофій намагався зупинити єретиків та їхні обряди, за що ідолопоклонники вбили його камінням в Ефесі під час святкування язичницького свята.
Також 22 січня — День Соборності України.
Що не можна робити 22 січня:
- розповідати про сни, які наснилися в ніч на 22 січня;
- грати в азартні ігри;
- лихословити;
- застосовувати фізичну силу до кого-небудь.
Народні прикмети та повір'я:
- сильний мороз і спітнілі рами — до потепління;
- сонце світить яскраво опівдні — чекайте на ранню весну;
- якщо сьогодні хуртовина — такою буде весь тиждень;
- снігопад — до гарного врожаю.
День ангела святкують:
Гавриїл, Георгій, Іван, Йосип, Леонтій, Макарій, Микола, Петро, Тимофій і Яків.
А також у цей день:
1918 рік — Українська Центральна рада своїм IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки;
1919 рік — "Акт об'єднання УНР і ЗУНР": урочисте проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину українську державу.