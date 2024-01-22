Коли їсти фрукти, щоб отримати максимум користі для здоров'я: поради дієтолога

Виявляється, різні фрукти мають різний вплив на наш організм: одні наповнюють енергією, а від інших хилить у сон. Дієтолог розповів, коли найкраще їсти фрукти протягом дня, щоб отримати максимальну користь.

"Одне яблуко на день — і лікар не потрібен", — говорить старе прислів'я, але ось тільки з'їсти його необхідно в потрібний час. Дієтологи сходяться на думці, що час вживання фруктів такий самий важливий, як і їхнє вживання загалом, бо це гарантує правильне перетравлювання. Про це пише Vogue Italia.

На думку дієтолога Шіхі Агарвала, найкращий час для вживання фруктів — перед заходом сонця: "Цей вибір відповідає природному ритму організму, сприяє травленню і покращує засвоєння поживних речовин у години активності. Постійне вживання правильних фруктів у цей час може сприяти більш здоровому способу життя, максимізуючи користь від того, що ви споживаєте", — пояснює експерт.

Чому не можна їсти фрукти натщесерце

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Вживання фруктів натщесерце, особливо як першого прийому їжі на день, може спричинити швидке підвищення рівня цукру в крові, попереджає дієтологиня: "Для більш збалансованого початку дня розгляньте можливість вживання жирів або білків перед фруктами. Це не тільки допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, а й забезпечує стійкий рівень енергії протягом усього ранку".

Так само експерт застерігає від звички вживати фрукти одразу після рясного вживання їжі: "Коли потреба в калоріях уже задоволена, це може призвести до перетворення фруктози на жирові запаси, які використовуватимуться пізніше".

Як включити фрукти у свій раціон?

Щоб рівень поживних речовин залишався постійним з ранку до вечора, корисно враховувати тип фруктів, які ви споживаєте. Агарвал поділився керівництвом щодо ідеального споживання фруктів протягом дня.

Ранок

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Почніть день із заряду енергії та антиоксидантів, обираючи цитрусові, які багаті вітаміном С, калієм і водою, двома основними елементами для підтримання водно-сольового балансу в організмі. Також віддавайте перевагу ягодам і бананам, які мають високий вміст клітковини та калію, вони насичують, чудово підходять для перистальтики кишечника та здоров'я серця, а також забезпечують необхідні поживні речовини та рівень енергії. Карамелізовані яблука, що сприяють перистальтиці кишківника, діють як протизапальний засіб, і також можуть бути хорошим вибором для початку дня.

День

У другій половині дня можна віддати перевагу фруктам, які допомагають травленню, не обтяжуючи шлунково-кишковий тракт — це яблука і груші, багаті на клітковину.

Вечір

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Якщо вам дійсно подобається їсти фрукти пізно ввечері, розгляньте види, які потенційно можуть викликати сонливість. Вишня, карамельні яблука і ківі, відомі вмістом мелатоніну, тому можуть допомогти вам зануритися в глибокий сон, щойно ваша голова торкнеться подушки. Ківі, зокрема, допомагає в разі проблем, пов'язаних із набряками, завдяки високому вмісту розчинної та нерозчинної клітковини, а велика кількість вітаміну С допомагає боротися з втомою.

"Не забувайте завжди віддавати перевагу місцевим і сезонним фруктам, щоб гарантувати свіжість та отримувати продукти максимально багаті поживними речовинами", — підсумував дієтолог.

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