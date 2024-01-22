Коли їсти фрукти, щоб отримати максимум користі для здоров'я: поради дієтолога
Виявляється, різні фрукти мають різний вплив на наш організм: одні наповнюють енергією, а від інших хилить у сон. Дієтолог розповів, коли найкраще їсти фрукти протягом дня, щоб отримати максимальну користь.
"Одне яблуко на день — і лікар не потрібен", — говорить старе прислів'я, але ось тільки з'їсти його необхідно в потрібний час. Дієтологи сходяться на думці, що час вживання фруктів такий самий важливий, як і їхнє вживання загалом, бо це гарантує правильне перетравлювання. Про це пише Vogue Italia.
На думку дієтолога Шіхі Агарвала, найкращий час для вживання фруктів — перед заходом сонця: "Цей вибір відповідає природному ритму організму, сприяє травленню і покращує засвоєння поживних речовин у години активності. Постійне вживання правильних фруктів у цей час може сприяти більш здоровому способу життя, максимізуючи користь від того, що ви споживаєте", — пояснює експерт.
Чому не можна їсти фрукти натщесерце
Вживання фруктів натщесерце, особливо як першого прийому їжі на день, може спричинити швидке підвищення рівня цукру в крові, попереджає дієтологиня: "Для більш збалансованого початку дня розгляньте можливість вживання жирів або білків перед фруктами. Це не тільки допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, а й забезпечує стійкий рівень енергії протягом усього ранку".
Так само експерт застерігає від звички вживати фрукти одразу після рясного вживання їжі: "Коли потреба в калоріях уже задоволена, це може призвести до перетворення фруктози на жирові запаси, які використовуватимуться пізніше".
Як включити фрукти у свій раціон?
Щоб рівень поживних речовин залишався постійним з ранку до вечора, корисно враховувати тип фруктів, які ви споживаєте. Агарвал поділився керівництвом щодо ідеального споживання фруктів протягом дня.
Ранок
Почніть день із заряду енергії та антиоксидантів, обираючи цитрусові, які багаті вітаміном С, калієм і водою, двома основними елементами для підтримання водно-сольового балансу в організмі. Також віддавайте перевагу ягодам і бананам, які мають високий вміст клітковини та калію, вони насичують, чудово підходять для перистальтики кишечника та здоров'я серця, а також забезпечують необхідні поживні речовини та рівень енергії. Карамелізовані яблука, що сприяють перистальтиці кишківника, діють як протизапальний засіб, і також можуть бути хорошим вибором для початку дня.
День
У другій половині дня можна віддати перевагу фруктам, які допомагають травленню, не обтяжуючи шлунково-кишковий тракт — це яблука і груші, багаті на клітковину.
Вечір
Якщо вам дійсно подобається їсти фрукти пізно ввечері, розгляньте види, які потенційно можуть викликати сонливість. Вишня, карамельні яблука і ківі, відомі вмістом мелатоніну, тому можуть допомогти вам зануритися в глибокий сон, щойно ваша голова торкнеться подушки. Ківі, зокрема, допомагає в разі проблем, пов'язаних із набряками, завдяки високому вмісту розчинної та нерозчинної клітковини, а велика кількість вітаміну С допомагає боротися з втомою.
"Не забувайте завжди віддавати перевагу місцевим і сезонним фруктам, щоб гарантувати свіжість та отримувати продукти максимально багаті поживними речовинами", — підсумував дієтолог.
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