Торт "Три шоколади": неймовірно смачний і ніжний десерт

Різнобарвний торт стане справжньою окрасою вашого столу. Кожен шар мусу дарує свій унікальний смак, роблячи кожен шматочок цього десерту незабутніми ласощами.

Торт "Три шоколади" — це вишуканий десерт, що ідеально підходить для особливих випадків. Поєднання трьох видів шоколадного мусу на ніжному бісквітному коржі робить цей торт не тільки візуально привабливим, а й неймовірно смачним, пише Say7.

Інгредієнти

Для коржа:

пшеничне борошно — 150 г;

цукор — 100 г;

яйця — 3 штуки;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка.

Для мусу:

темний, молочний і білий шоколад — по 100 г кожного;

вершки 33-35% — 600 мл (200 мл на кожен вид шоколаду);

желатин — 9 г (3 г на кожен вид шоколаду);

вода — 3 столові ложки (по 1 столовій ложці на кожен вид шоколаду).

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Приготування

Крок 1. Для коржа збийте яйця з цукром до пишності, додайте борошно, розпушувач і ваніль. Випікайте у формі діаметром 20-22 см при 180°C протягом 20-25 хвилин. Остудіть і розріжте на два коржі.

Крок 2. Желатин замочіть у воді відповідно до інструкції на упаковці.

Крок 3. Для кожного мусу в окремій мисці розтопіть відповідний вид шоколаду на водяній бані або в мікрохвильовці.

Крок 4. Збийте вершки до м'яких піків. Додайте розтоплений желатин у шоколад, потім акуратно вмішайте збиті вершки.

Крок 5. На корж викладіть спочатку темний шоколадний мус, потім поставте в холодильник на 20-30 хвилин для застигання.

Крок 6. Повторіть процес із молочним і білим шоколадним мусом, даючи кожному шару застигнути перед додаванням наступного.

Крок 7. Охолодіть готовий торт протягом декількох годин або на ніч.

Крок 8. Прикрасьте торт за бажанням, наприклад, тертим шоколадом або ягодами.

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