Як покращити памʼять без лікарських препаратів — ефективні поради

Усе частіше помічаєте, що стали забувати події, які були кілька тижнів тому, не можете згадати, чи вимкнули праску та чи зачинили двері? Або ж перехворіли на грип і помітили, що стали якісь розсіяні. Найімовірніше, у вас почалися проблеми з памʼяттю. Не лякайтеся, це не означає, що з вами станеться щось смертельне. Таке інколи трапляється. Факторів може бути безліч. Як і способів повернути памʼять.

Чи існує пігулка для покращення памʼяті? Ні. Так, були деякі фармакологічні препарати, які претендували на це місце, але їхня ефективність досі не доведена. Але існують дієві способи, як покращити памʼять. Як це можна зробити самотужки, розповіла лікарка-неврологиня Олександра Гуменюк.

Зокрема, вона дала топ 7 порад для покращення памʼяті.

Здоровий спосіб життя — правильне харчування, фізична активність і достатній сон є важливими аспектами для збереження здоров'я мозку та пам'яті. На основі цього й будуються основні чинники, які здатні впливати на памʼять.

Порада 1

Регулярна фізична активність. Хай це буде йога, пілатес або ж плавання, ходьба чи бокс. Кожен комфортний для вас вид спорту буде гарним фактором для функціонування мозку.

Порада 2

Достатня кількість сну. Якщо ви багато працюєте, особливо вночі, ваш організм повноцінно не відпочиває. Відповідно від цього страждають певні функції мозку, в тому числі уважність і памʼять. Тому дбайте, щоб ваш організм відпочивав.

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Порада 3

Здорове харчування. Правильна їжа — запорука не лише позитивного впливу на мозок, а й на інші системи організму. Тому намагайтеся мінімізувати вживання шкідливої їжі й додайте в раціон те, що дійсно приносить користь.

Порада 4

Дотримання WORK-LIFE BALANCE (баланс робота-життя). Як не крути, але виснажений організм не призводить до активної роботи мозку. Не забувайте про відпочинок. І намагайтеся в усьому знайти баланс. Робота нікуди не втече, а всі гроші світу ніколи не вдасться заробити.

Порада 5

Залишатися соціально активним — спілкуватися, зустрічатися з друзями, допомагати іншим.

Порада 6

Тренування стресостійкості — уміння, яким у сучасному житті повинен володіти кожен. Можуть бути корисні медитації, звернення до психолога, вивчення профільної літератури. Зниження памʼяті й концентрації уваги в молодому віці часто є симптомом тривожного розладу.

Порада 7

Тренування мозку. Наш мозок любить нові події, нові емоції. Вивчення іноземної мови, читання книг, відвідування виставок, зміна звичного маршруту до роботи. Вирішення кросвордів, судоку, складання головоломок та інші інтелектуальні завдання можуть допомогти тренувати ваш мозок і пам'ять. Усе це та ще з десяток методів, які можуть мати позитивний ефект для мозку.

Зазначимо, якщо у вас є проблеми з пам'яттю, краще звернутися до лікаря або психолога. Вони зможуть надати кваліфіковану допомогу та порадити вам, що робити далі.

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