Домашня італійська випічка: легкий рецепт фокаччі, яка сподобається всім
Фокачча — італійський пшеничний корж. Його готують із дріжджового тіста з різними начинками, які вдавлюються в тісто зверху.
Відкрийте для себе чарівний світ італійської кухні з нашим рецептом фокаччі з помідорами та цибулею. Ця легка і смачна страва стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері. Рецептом фокаччі поділився сайт Cookpad.
Замість помідорів і цибулі ви можете використовувати маслини, оливки, каперси, сир або будь-яке поєднання цих продуктів.
Інгредієнти:
- борошно — 300 г;
- вода — 200 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сухі дріжджі — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- спеції — за смаком;
- помідори (великі) — 1 шт;
- цибуля — 1 шт.
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Приготування
Крок 1
У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі "прокинулися".
Крок 2
Додайте сіль, оливкову олію та орегано (або розмарин) у просіяне борошно. Замісіть тісто міксером на середній швидкості протягом 10 хвилин або замішуйте руками. Тісто вийде липким.
Крок 3
Підкачайте тісто в кулю, покладіть у змащену олією миску і помістіть у тепле місце, накривши харчовою плівкою.
Крок 4
Поки тісто піднімається, підготуйте помідори та цибулю. Наріжте помідори кружечками, а цибулю — півкільцями.
Крок 5
Цибулю перекладіть в окрему ємність, додайте 1 ст. л. оливкової олії та перемішайте.
Крок 6
Коли тісто піднялося, перекладіть його у форму, заздалегідь змащену олією, і рівномірно розподіліть, обминаючи і випускаючи повітря.
Крок 7
Покладіть зверху помідори, цибулю, посипте сушеним базиліком і полийте олією, в якій була цибуля. Набагато притисніть начинку руками до поверхні тіста.
Крок 8
Накрийте харчовою плівкою і залиште підніматися ще годину.
Крок 9
Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте фокаччу приблизно 25 хвилин.
Крок 10
Готову фокаччу остудіть на решітці, накривши рушником, щоб вона не обвітрилася і залишалася м'якою.
Подавайте фокаччу як самостійний перекус або замість хліба до основної страви. Приємного апетиту!
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