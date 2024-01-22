Через які речі в будинку у вас постійно немає грошей: терміново позбудьтеся їх

Багато хто з нас прагне до фінансового благополуччя, але часом не помічаємо, як деякі речі в нашому домі негативно впливають на фінансовий стан.

Нераціональне використання житлового простору, наприклад, зберігання речей, які можна було б продати або віддати, також впливає на фінанси, повідомляє Delfi.

Яких речей варто позбутися:

1. Старе взуття.

Якщо ви зберігаєте вдома старе взуття, це означає, що енергія минулого часу вас переслідує. Якщо рука не піднімається викинути, можете віддати їх нужденним. Проте з дому їх варто винести негайно.

2. Надбиті кружки.

Якщо у вас вдома є тріснутий або надбитий кухоль, краще позбудьтеся його. Такі речі накопичують у собі енергію від сварок, скандалів і з'ясувань стосунків, що відбулися в будинку. Вони негативно впливають не тільки на фінансове благополуччя людей, що живуть тут, а й на удачу.

3. Порожні ємності.

Порожнеча притягує порожнечу. Банок, ваз, пляшок та іншого, чим ви не користуєтеся, краще позбутися або заповнити ємності чимось. Наприклад, у вазу поставте квіти або покладіть намисто і кілька монеток.

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4. Усілякі дрібнички.

Статуетки жаби і собаки ніяк не притягують удачу і гроші, а навпаки блокують енергію змін, прихід нових можливостей і коштів.

5. Старі газети та журнали.

Ці речі не просто припадають пилом у вас вдома, а ще й накопичують погані новини. Тому або спаліть їх, або здайте на макулатуру. До книг це правило не стосується.

6. Непотрібні речі.

Часті покупки непотрібних предметів, особливо імпульсивні, можуть призводити до непомітного витоку коштів. Це може бути одяг, гаджети або предмети інтер'єру, які рідко використовуються або взагалі залишаються поза увагою.

7. Годинник, що зупинився.

Годинник, що зупинився, символізує застій і відсутність розвитку. Зламаний годинник притягуватиме руйнівну енергію в дім, а отже, в ньому не буде місця для гармонії та достатку.

8. Негативні фотографії та картини.

На грошовий стан впливає все, зокрема, і зображення. Фотографії зі сценами насильства, із зображенням апокаліпсису та різною чортівнею мають бути негайно викинуті й видалені. Туди ж варто відправити зображення занепаду, розрухи, а також будь-які фотографії, що викликають у вас неприязнь, смуток або розчарування.

Пам'ятайте, що вміння позбуватися старих непотрібних речей — дуже корисне. Так ви відкриваєте дорогу для чогось нового.

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