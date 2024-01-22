Просто, але вишукано: рецепт курки "Два сири"

Подавати таке філе найкраще з гарніром. Добре підійдуть картопляне пюре, булгур, гречка і навіть макарони.

Ніжне куряче філе з двома видами сиру — проста, але вишукана страва, яка стане справжнім відкриттям завдяки своєму смаку та аромату. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарія". Рекомендуємо потішити близьких новою позицією в меню.

Курка "Два сири"

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт;

сир твердий — 100 г;

сир моцарела — 50 г;

яйце — 1 шт;

панірувальні сухарі — 3 ст. л;

олія рослинна — 3 ст. л.

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Спосіб приготування:

Куряче філе помити, висушити паперовим рушником, видалити з нього шматочки жиру та плівки. М'ясо порізати на невеликі плоскі шматочки, відбити, посолити і поперчити.

Твердий сир порізати тонкими слайсами і викласти на кожен шматочок відбитого філе. Моцарелу нарізати і викласти зверху на сир.

Згорнути філе рулетом і закріпити шпажками.

Яйце збити, додати сіль. Кожен рулетик занурити у збите яйце повністю й обваляти в панірувальних сухарях.

Обсмажити до рум'яності, після чого перекласти у форму і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

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