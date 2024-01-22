Ідеальний рецепт обіду - курочка в йогуртовій заправці

М’ясо — це один із поживних та ситних інгредієнтів, який може стати основою для смачного обіду чи вечері. Варіантів приготувати його є сотні, тому господині щодня з успіхом можуть експериментувати на своїй кухні і радувати рідних.

Звісно швидше і легше приготувати м’ясо курочки, тому одним із варіантів її приготування поділилася господиня Катерина Мовчан.

Рецепт зручний тим, що можна замаринувати мʼясо вранці та піти на роботу або у справах. А вже ввечері дістати курочку, перекласти в деко та поставити запікатись. За цей час приготувати гарнір або салатик і неймовірна вечеря готова.

Інгредієнти

1 кілограм курки (на вибір будь-яка частина тушки — стегна, груднинка, крильця і так далі)

220 грамів грецького йогурту;

сік з половини лимона;

2 столові ложки яблучного оцту;

3 зубки часнику;

1 чайна ложка натертого свіжого імбиру;

1.5 чайна ложка солі;

0.5 чайна ложка чорного меленого перцю;

0.5 чайна ложка меленого мускатного горіха;

1 чайна ложка аджики.

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Спосіб приготування

Крок 1

Спочатку необхідно м’ясо замаринувати на ніч, або на декілька годин. Для цього нам знадобиться заправка. Для її приготування змішуємо грецький йогурт, сік лимона, оцет, сіль, перець, мускатний горіх, натертий часник, натертий імбир та аджику.

Крок 2

Готовим соусом намащуємо наше м’ясо, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник маринуватись мінімум на 1 годину.

Крок 3

Духовку необхідно розігріти до 180 градусів.

Крок 4

М’ясо перекладаємо на форму для запікання. Попередньо її можна застелити пергаментним папером і відправляємо смажитися в духовку на одну годину. За цей час повинна утворити апетитна скоринка.

Подавати м’ясо можна з будь-яким гарніром, якому надають перевагу у вашій сім’ї.

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