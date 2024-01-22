Паста "Альфредо": готується просто, а виходить не гірше, ніж у ресторані
Знаменита паста з вершками та часником — це дуже проста страва, яка ідеально підійде як обід або вечеря. Пасту можна використовувати будь-яку, але ідеально підходить феттучине. Пармезан замінити можна, але вийде зовсім інший смак.
Паста "Альфредо" — класична італійська страва, яка завоювала популярність у всьому світі завдяки своєму ніжному вершковому смаку. Простота приготування і вишуканий аромат роблять її чудовим вибором як для повсякденної вечері, так і для святкового столу, пише Say7.
Інгредієнти:
- спагеті або феттучіне — 400 г;
- вершки 33-35% — 200 мл;
- вершкове масло — 50 г;
- тертий пармезан — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- мускатний горіх — щіпка;
- сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;
- петрушка для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Пасту відваріть до стану аль денте у великій кількості підсоленої води згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду, залишивши трохи рідини.
Крок 2. На середньому вогні розтопіть вершкове масло у великій сковороді. Додайте подрібнений часник і обсмажте до золотистого кольору.
Крок 3. Влийте вершки, додайте мускатний горіх і доведіть до кипіння.
Крок 4. Зменшіть вогонь, додайте тертий пармезан і перемішайте до повного розчинення сиру.
Крок 5. Влийте в соус готову пасту, перемішайте і тушкуйте протягом 1-2 хвилин, щоб паста добре просочилася соусом.
Крок 6. Під час подачі посипте пасту свіжою петрушкою і додатковим пармезаном.
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