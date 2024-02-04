Ароматні сирні віденські вафлі: дуже смачний варіант сніданку
Віденські вафлі стануть чудовим вибором для тих, хто шукає простий і водночас вишуканий рецепт для сімейного сніданку чи десерту. Ніжна текстура та солодкий смак обов'язково сподобаються як дорослим, так і дітям.
Сирні віденські вафлі — прекрасний вибір для солодкого сніданку або смачного десерту. Вони поєднують у собі ніжність сиру, аромат ванілі та золотисту хрустку скоринку, що робить їх неперевершеним частуванням для всієї родини. Подавати їх можна зі сметаною, джемом, варенням або фруктами, пише Say7.
Інгредієнти:
- сир — 250 г;
- яйця — 2 штуки;
- цукор — 3 столові ложки;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 чайна ложка;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло (розплавлене) — 50 г;
- дрібка солі.
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Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте сир, яйця, цукор і ванільний цукор до однорідності.
Крок 2. Додайте борошно, розпушувач і дрібку солі. Ретельно перемішайте.
Крок 3. Влийте молоко і додайте розплавлене вершкове масло. Перемішайте до отримання однорідного тіста.
Крок 4. Розігрійте вафельницю. Кожну вафлю випікайте протягом 3-5 хвилин або до золотистого кольору.
Крок 5. Готові вафлі можна подавати з ягідним соусом, свіжими фруктами, медом або збитими вершками.
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