Після їжі: 4 напої, які допоможуть поліпшити травлення та прискорити обмін речовин
Іноді після рясного застілля або важкої їжі, ми відчуваємо дискомфорт та важкість у шлунку. Ось кілька простих, але потужних напоїв, щоб прискорити метаболізм і поліпшити травлення.
Після ситного прийому їжі багато хто з нас відчуває потребу в засобах, що сприяють травленню, щоб знову відчути легкість і усунути дискомфорт. Якщо це так, то замість того, щоб шукати ліки, чому б не спробувати освіжаючі та ефективні напої, зроблені власноруч? Ось кілька простих, але потужних засобів, які прискорять метаболізм і поліпшать травлення. Про це пише OnlyMyHealth.
Імбирно-лимонний чай
Імбир стимулює травлення і допомагає полегшити здуття живота. Згідно з даними компанії Johns Hopkins Medicine, імбир містить сполуку під назвою гінгерол, яка є чудовим агентом, що дає змогу їжі швидко покинути шлунок після адекватного перетравлення.
Лимон, з іншого боку, надає цитрусового смаку і сприяє детоксикації, що, як показало контрольоване дослідження, опубліковане в журналі Nutrition Research, сприяє зниженню ваги та жирової маси.
Змішайте свіжонатертий імбир із вичавленим лимонним соком і заваріть у гарячій воді.
Чай із кмином і коріандром
І кмин, і коріандр сприяють травленню та обміну речовин. Згідно з дослідженням"Аюрведичні рецепти травлення", обидві ці спеції посилюють термогенну властивість організму, що допомагає прискорити травлення за рахунок підвищення метаболізму.
Щоб приготувати цей напій, подрібніть у рівних частинах насіння кмину і коріандру. Змішайте з теплою водою і дайте настоятися кілька хвилин. Процідіть й насолодіться цим ароматним, терпким напоєм.
Молоко з куркумою
Дослідження, опубліковане в журналі Drug, Design, Development and Therapy, показало, що активні сполуки куркуми, куркумін і куркуміноїди, володіють протизапальними властивостями і підтримують травлення.
Щоб приготувати цей напій, змішайте порошок куркуми з теплим молоком (коров'ячим або рослинним), додайте трохи чорного перцю і випийте цей заспокійливий золотистий напій після рясного прийому їжі.
Чай із м'ятою та фенхелем
Згідно з дослідженням, опублікованим Оксфордом, м'ята перцева заспокоює травний тракт і зменшує розлад шлунка. Насіння фенхеля допомагає зменшити гази та здуття живота. Крім того, згідно з дослідженням, насіння фенхелю може стимулювати здоровий апетит і травлення.
Ви можете насолодитися цією ароматною сумішшю, заваривши чашку м'ятного чаю і додавши до нього дрібку насіння фенхеля.
Корисні поради
Якщо ви хочете спробувати ці напої, щоб побачити, як вони покращують травлення і допомагають вам почуватися комфортно після їжі, дотримуйтеся таких правил.
- Перед вживанням дайте напоям трохи охолонути, щоб не обпектися.
- Експериментуйте з пропорціями інгредієнтів відповідно до своїх смакових уподобань.
- Поступово додавайте ці напої у свій розпорядок дня, щоб спостерігати за їхнім впливом на травлення.
- Пийте більше рідини протягом дня, щоб підтримувати загальний обмін речовин.
Додавання цих напоїв до свого раціону може стати чудовим способом підтримати швидкий обмін речовин і поліпшити травлення. Експериментуйте з різними комбінаціями, прислухайтеся до свого тіла та скористайтеся комплексними перевагами цих натуральних засобів.
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