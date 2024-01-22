Після їжі: 4 напої, які допоможуть поліпшити травлення та прискорити обмін речовин

Іноді після рясного застілля або важкої їжі, ми відчуваємо дискомфорт та важкість у шлунку. Ось кілька простих, але потужних напоїв, щоб прискорити метаболізм і поліпшити травлення.

Після ситного прийому їжі багато хто з нас відчуває потребу в засобах, що сприяють травленню, щоб знову відчути легкість і усунути дискомфорт. Якщо це так, то замість того, щоб шукати ліки, чому б не спробувати освіжаючі та ефективні напої, зроблені власноруч? Ось кілька простих, але потужних засобів, які прискорять метаболізм і поліпшать травлення. Про це пише OnlyMyHealth.

Імбирно-лимонний чай

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Імбир стимулює травлення і допомагає полегшити здуття живота. Згідно з даними компанії Johns Hopkins Medicine, імбир містить сполуку під назвою гінгерол, яка є чудовим агентом, що дає змогу їжі швидко покинути шлунок після адекватного перетравлення.

Лимон, з іншого боку, надає цитрусового смаку і сприяє детоксикації, що, як показало контрольоване дослідження, опубліковане в журналі Nutrition Research, сприяє зниженню ваги та жирової маси.

Змішайте свіжонатертий імбир із вичавленим лимонним соком і заваріть у гарячій воді.

Чай із кмином і коріандром

І кмин, і коріандр сприяють травленню та обміну речовин. Згідно з дослідженням"Аюрведичні рецепти травлення", обидві ці спеції посилюють термогенну властивість організму, що допомагає прискорити травлення за рахунок підвищення метаболізму.

Щоб приготувати цей напій, подрібніть у рівних частинах насіння кмину і коріандру. Змішайте з теплою водою і дайте настоятися кілька хвилин. Процідіть й насолодіться цим ароматним, терпким напоєм.

Молоко з куркумою

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Дослідження, опубліковане в журналі Drug, Design, Development and Therapy, показало, що активні сполуки куркуми, куркумін і куркуміноїди, володіють протизапальними властивостями і підтримують травлення.

Щоб приготувати цей напій, змішайте порошок куркуми з теплим молоком (коров'ячим або рослинним), додайте трохи чорного перцю і випийте цей заспокійливий золотистий напій після рясного прийому їжі.

Чай із м'ятою та фенхелем

Згідно з дослідженням, опублікованим Оксфордом, м'ята перцева заспокоює травний тракт і зменшує розлад шлунка. Насіння фенхеля допомагає зменшити гази та здуття живота. Крім того, згідно з дослідженням, насіння фенхелю може стимулювати здоровий апетит і травлення.

Ви можете насолодитися цією ароматною сумішшю, заваривши чашку м'ятного чаю і додавши до нього дрібку насіння фенхеля.

Корисні поради

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Якщо ви хочете спробувати ці напої, щоб побачити, як вони покращують травлення і допомагають вам почуватися комфортно після їжі, дотримуйтеся таких правил.

Перед вживанням дайте напоям трохи охолонути, щоб не обпектися.

Експериментуйте з пропорціями інгредієнтів відповідно до своїх смакових уподобань.

Поступово додавайте ці напої у свій розпорядок дня, щоб спостерігати за їхнім впливом на травлення.

Пийте більше рідини протягом дня, щоб підтримувати загальний обмін речовин.

Додавання цих напоїв до свого раціону може стати чудовим способом підтримати швидкий обмін речовин і поліпшити травлення. Експериментуйте з різними комбінаціями, прислухайтеся до свого тіла та скористайтеся комплексними перевагами цих натуральних засобів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.