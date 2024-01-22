Ситно і швидко: рецепт булочок без випічки з начинкою
На приготування таких булочок піде не дуже багато часу. На виході ви отримаєте ситну страву для всієї родини.
Булочки з ситною начинкою з м'яса, грибів і сиру — повноцінна страва для обіду та гарний перекус на роботу чи до школи. Що необхідно для їхнього приготування, розповіли в блозі "Кулінарія".
Ситні булочки з начинкою
Інгредієнти:
- булочки з кунжутом — 4 шт;
- філе куряче — 1 шт;
- гриби — 250 г;
- цибуля — 1/2 шт;
- помідор — 1 шт;
- зелень;
- сир твердий — 150 г;
- сіль, перець, паприка — за смаком;
- кетчуп, майонез, гірчиця.
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Спосіб приготування:
Куряче філе (грудинку або зі стегна) помити, висушити паперовим рушником, нарізати на невеликі шматочки й обсмажити до рум'яності, додати сіль, перець, паприку.
Поки м'ясо смажиться, нарізати дрібно цибулю і гриби та теж обсмажити до готовності в окремій сковорідці або в тій самій після смаження м'яса.
Помідор порізати дрібними кубиками, змішати з подрібненою петрушкою.
У кожній булочці обережно вийняти серединку, щоб не пошкодити боки і низ.
Для соусу змішати кетчуп, майонез і гірчицю за смаком. Щедро змастити булочки зсередини, потім викласти курку, гриби, помідори і засипати зверху сиром. Відправити булочки в розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин.
Коли булочки будуть готові, вийнявши їх із духовки, необхідно злегка змастити водою, щоб вони трохи розм'якли.
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