Овочі з яйцем і сиром, запечені в булочці: готується страва швидко і просто

З начинками можна експериментувати, додавати різні овочі та м'ясні продукти. Простота приготування і чудовий смак роблять ці булочки чудовим вибором для любителів домашньої випічки.

Овочі в поєднанні з яйцем, запечені всередині м'якої булочки, стануть чудовим вибором для сніданку або легкого обіду. Вони не тільки мають апетитний вигляд, а й чудово поєднують у собі різні текстури та смаки, пише Say7.

Інгредієнти:

великі булочки — 4 штуки;

яйця курячі — 4 штуки;

шпинат або інша зелена листова овочева культура — 100 г;

помідори чері — 8 штук;

сир (наприклад, моцарела або чеддер) — 50 г;

сіль, перець — за смаком;

олія оливкова — для змащування.

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Приготування:

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Зріжте верхню частину булочок і акуратно вийміть м'якуш, залишивши тонкі стінки.

Крок 2. Усередині кожної булочки зробіть шар шпинату (або іншої зелені).

Крок 3. Зверху на шпинат розкладіть помідори чері, розрізані навпіл.

Крок 4. Акуратно розбийте по одному яйцю в кожну булочку.

Крок 5. Посоліть і поперчіть яйця за смаком, зверху можна посипати натертим сиром.

Крок 6. Помістіть булочки на деко, змащене оливковою олією.

Крок 7. Запікайте в духовці протягом 15-20 хвилин до готовності яєць і легкого підрум'янювання булочок.

Крок 8. Подавайте гарячими, прикрашеними свіжою зеленню.

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