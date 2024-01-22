Незатишний будинок: 7 помилок в організації простору для зберігання речей

Надлишок речей захаращує простір, і неправильна організація їх зберігання тільки погіршує ситуацію. Вирішити цю проблему просто, якщо виправити помилки, про які розповіли експерти.

Проблема зберігання речей характерна як для великого будинку, так і для маленької квартири. Найчастіше господарі не знають, куди скласти речі, щоб вони не захаращували простір. Найчастіше люди припускаються повторюваних помилок, які сприяють тому, що житло виглядає захаращеним. Які саме, назвала у своєму блозі експертка з домоводства Марта Стюарт після спілкування з експертами.

Не складати план купівлі контейнерів для речей

Запас контейнерів для зберігання і продуктів багато хто скуповує у величезних масштабах. Однак користь від них буде тільки в тому разі, якщо вони відповідатимуть конкретним потребам.

"Я часто чую, як люди кажуть: "Я купила всі ці чудові контейнери для організації та зберігання і не знаю, чому я не можу навести лад", — каже Ніколь Габай, засновниця B. Organized і авторка книжки "Мистецтво організації: хитромудрий посібник з організованого життя.

Системи зберігання завжди мають починатися з плану. Скільки у вас місця? Вам потрібні контейнери чи кошики?

"Найрозумніший спосіб робити покупки — спочатку визначити, що саме ви хочете зберігати і як ви збираєтеся використовувати ці предмети. Тільки тоді вам слід приступити до пошуку чогось, що відповідатиме вашим потребам", — пояснила Габай.

Використання картонних коробок для зберігання

Перепрофілювання картонних коробок для перевезення і транспортування може здатися недорогим і практичним рішенням для зберігання, але експерти застерігають від використання їх для тривалого зберігання, особливо для одягу.

"Не рекомендується зберігати одяг у картонних коробках, оскільки вони можуть передати запах картону та клею на одяг, який буде складно видалити. Картонні коробки також приваблюють гризунів", — продовжила Ніколь.

Замість цього обирайте великі непрозорі пластикові контейнери з кришками, що добре закриваються.

Картонні коробки краще не використовувати для зберігання одягу Фото: freepik

Використання мішків для сміття

Поширена помилка — упаковувати сезонний одяг або запасну білизну у великі мішки для сміття для тривалого зберігання, але текстиль повинен дихати, і його слід зберігати в сухому контейнері

"Пластикові пакети перешкоджають потоку повітря і затримують вологу, яка може спричинити появу плісняви", — наголошує Ешлі Стюарт, професійна організаторка.

Контейнери для зберігання під ліжком — найкращий варіант для зберігання сезонних речей у порядку, захищеності, сухості та безпеці. Контейнери забезпечують приховане зберігання одягу, захищаючи його від пилу і вологи, забезпечуючи при цьому циркуляцію повітря.

Не сортувати одяг перед його зберіганням

Прагнучи звільнити місце, ми можемо зберігати пошкоджені, забруднені або невідповідні за розміром предмети.

"Тривале зберігання брудного або поношеного сезонного одягу — помилка, тому що пляма може в'їстися і зіпсувати річ. Це також може привабити небажаних шкідників і запахи", — каже Стюарт.

Ключ до успішного зберігання сезонного гардероба — підготовка.

"Переконайтеся, що всі речі ретельно очищені, і приберіть пошкоджені, такі, що вийшли з моди або невідповідні за розміром. Речі, які вже не модні або не відповідають розміру, можна віднести на благодійність або продати", — підказує Стюарт.

Не потрібно залишати зберігатися брудний одяг Фото: fabrikasimf/freepik

Зберігання чого-небудь "на випадок, якщо воно коли-небудь знадобиться"

У вас завалялася стара коробка від телефону? Випадкові зарядні кабелі? Посібники з техніки, яких у вас більше немає?

"Хороше правило: якщо ви не використовували ці предмети протягом року, ви навряд чи скористаєтесь ними будь-коли", — каже Голлі Гамбер, професійна організаторка і власниця Holli K Co.

Замість того щоб зберігати такі речі, віддайте їх другові, подаруйте або спробуйте продати. І у вас буде порядок, і людина отримає річ, яка їй потрібна.

Не маркувати місця для зберігання

Система зберігання ефективна тільки в тому разі, якщо ви можете знаходити предмети тоді, коли вони вам потрібні.

Неправильне маркування коробок і контейнерів може призвести до втрати великої кількості часу під час переїзду та пошуку потрібного предмета.

Етикетки також полегшують прибирання.

"Велика частина безладу виникає, коли у предметів немає певної коробки. Ярлики з докладним описом того, що міститься в кожному контейнері, є ключовими. Що конкретніша етикетка, то краще (наприклад, новорічні гірлянди, літній одяг/взуття, ліки від застуди/грипу)", — ділиться досвідом Холлі.

Не використовувати вертикального простору

"Відрегулюйте полиці кухонної шафи, щоб забезпечити кращий доступ до посуду. Якщо у вас є стелаж у гаражі, подивіться, чи можна підігнати полиці під ваші сумки. Якщо ви не можете відрегулювати полиці для вертикального зберігання, додайте стояки або використовуйте штабельовані контейнери, щоб використати невикористаний простір", — радить Хамбер.

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