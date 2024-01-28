Заварні кільця з сирним кремом: рецепт неймовірно ніжного десерту

Ароматні тістечка з сирним кремом — справжня окраса столу. Вони ідеально поєднують у собі хрустку зовнішню текстуру та ніжну кремову начинку, що робить їх не тільки смачним, а й візуально привабливим десертом.

Кільця із заварного тіста з ніжним сирним кремом — це вишукане і повітряне частування, яке чудово підійде для святкового чаювання або як десерт на будь-якому торжестві, повідомляє Кamelena.

Інгредієнти

Для заварного тіста:

вода — 250 мл;

масло вершкове — 100 г;

борошно — 150 г;

яйця — 4 штуки;

дрібка солі.

Для сирного крему:

сир — 300 г;

цукрова пудра — 100 г;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

вершки (33-35%) — 100 мл.

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Приготування

Крок 1. У каструлі змішайте воду, вершкове масло та сіль, доведіть до кипіння. Додайте борошно і, постійно помішуючи, варіть на слабкому вогні, поки тісто не почне відставати від стінок каструлі.

Крок 2. Охолодіть тісто і поступово введіть яйця, добре збиваючи після кожного додавання.

Крок 3. Використовуючи кондитерський мішок, викладіть тісто кільцями на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 4. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Крок 5. Для крему збийте сир із цукровою пудрою і ваніллю до пишності. В окремому посуді збийте вершки й акуратно з'єднайте їх із сирною масою.

Крок 6. Готові кільця наповніть сирним кремом за допомогою кондитерського мішка.

Заварні кільця з кремом раджу обов'язково охолодити в холодильнику щонайменше 1-2 години, в закритій ємності, так вони стануть набагато смачнішими! Крем стабілізується, у ньому яскравіше проявиться сирний смак, а випечене заварне тісто стане набагато м'якшим і ніжнішим, оскільки просочиться вологою з крему.

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