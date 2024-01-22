Мигдальні круасани з ніжною начинкою: рецепт смачної випічки

Замість горіхової начинки такі круасани можна наповнити шоколадом або заварним кремом. У будь-якому разі вони будуть дуже кусними.

Найніжніші мигдальні круасани — десерт, який нікого не залишить байдужим. Їхній ніжний смак ідеально поєднується не тільки з кавою, а й із чаєм. Така випічка буде чудовим частуванням до приходу гостей. Як їх приготувати, розповів ресурс "Лайфхакер".

Мигдальні круасани

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г;

молоко — 1 ст. л;

вода — 1 ч. л;

мигдальні пелюстки — 110 г;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

цукрова пудра — за смаком.

вершкове масло — 3 ст. л;

цукор — 50 гр;

яйце — 1 шт;

ванільний екстракт — 1 ч. л;

мигдальний екстракт — ¼ ч. ложки;

мигдальне борошно — 55 г;

пшеничне борошно — 1 ст. л;

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Спосіб приготування:

Масло нагріти до кімнатної температури і збити з цукром вінчиком або міксером до однорідності. Потім додати до них одне яйце, ванільний і мигдальний екстракти, знову все добре перемішати. Всипати до масляної суміші мигдалеве борошно, збити до однорідності, після чого додати просіяне пшеничне борошно і ще раз перемішати.

Листкове тісто розкачати в тонкий пласт і розрізати на два однакові квадрати. Кожен квадрат розрізати на три довгі прямокутники, а потім розрізати їх по діагоналі так, щоб вийшли однакові трикутники.

На кожен трикутник викласти по дві чайні ложки начинки і рівномірно розподілити її по тісту.

Решту начинки змішати з молоком до однорідності.

Починаючи з широкого кінця, згорнути трикутники в рогалики і викласти їх на деко.

Яйце, що залишилося, збити виделкою з водою до однорідності, змастити круасани цією сумішшю.

Випікати круасани потрібно 15 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів. Потім змастити їх начинкою, посипати мигдальними пелюстками і випікати ще 5-7 хвилин до золотистого кольору.

Готові круасани охолодити на решітці протягом 10 хвилин і посипати цукровою пудрою.

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