Стануть непридатними: які речі не можна прати з кондиціонером

Використання кондиціонера для білизни не завжди є найкращим вибором під час прання. Важливо враховувати тип тканини та особливості виробів, щоб зберегти їхні функціональні властивості й уникнути небажаних наслідків.

Кондиціонер для білизни часто використовується під час прання для надання речам м'якості та приємного аромату. Однак не всі матеріали та вироби підходять для прання з використанням цього засобу. Давайте розглянемо, які речі краще прати без кондиціонера, щоб зберегти їхню якість і функціональність, повідомляє Delfi.

П'ять речей, які не можна прати з кондиціонером для білизни:

1. Спортивний одяг і білизна.

Багато видів спортивного одягу виготовляються з високотехнологічних синтетичних матеріалів, які мають здатність "дихати" і відводити вологу. Кондиціонер для білизни може забивати пори тканини, зменшуючи її повітропроникність і здатність відводити вологу.

2. Дитячі речі.

Шкіра немовлят і маленьких дітей дуже чутлива, і використання кондиціонера може викликати алергічні реакції або подразнення. Краще використовувати спеціальні гіпоалергенні порошки й уникати використання кондиціонера.

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3. Махрові та вафельні рушники.

Кондиціонер для білизни робить тканину м'якшою і гладшою, але у випадку з рушниками це може знизити їхню поглинаючу здатність. Щоб рушники краще вбирали вологу, періть їх без кондиціонера.

4. Вогнестійкі та водовідштовхувальні матеріали.

Одяг, оброблений для захисту від вогню або води, може втратити свої властивості під час прання з кондиціонером. Це пов'язано з тим, що пом'якшувачі можуть вплинути на захисний шар тканини.

5. Нижня та компресійна білизна.

Такі вироби часто виготовляються з матеріалів, які забезпечують компресію або мають особливі терморегулювальні властивості. Кондиціонер для білизни може погіршити ці характеристики.

У деяких випадках відмова від кондиціонера може значно продовжити термін служби ваших улюблених речей.

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