Як прибрати неприємний запах із пральної машини: перевірений лайфхак

Регулярне чищення та догляд за пральною машиною не тільки запобігають появі запаху, а й забезпечують більш якісне прання вашої білизни.

Неприємний запах із пральної машини — поширена проблема, з якою стикаються багато господарів. Вона може виникати через накопичення бруду, бактерій і грибків у вузлах машини, особливо в гумовому ущільнювачі дверцят і фільтрі. Щоб позбутися цієї проблеми, існує кілька простих та ефективних методів, повідомляє Еxpress.

Як прибрати неприємний запах

Крок 1. Підготовка.

Перед початком чищення переконайтеся, що пральна машина порожня. Вам знадобиться білий оцет і харчова сода, які є натуральними і безпечними засобами для усунення запахів.

Крок 2. Чищення гумового ущільнювача.

Змішайте в рівних частинах воду і білий оцет. За допомогою губки або тканини ретельно протріть гумовий ущільнювач. Це допоможе видалити цвіль і залишки прального засобу.

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Крок 3. Чищення барабана і фільтра.

Посипте всередину барабана пральної машини півсклянки харчової соди. Потім налийте у відсік для мийного засобу дві склянки білого оцту.

Крок 4. Запуск гарячого прання.

Запустіть пральну машину на найгарячішій і найтривалішій програмі без білизни. Сода й оцет у процесі прання ефективно видалять неприємні запахи, бруд і накип.

Крок 5. Провітрювання і витирання.

Після закінчення прання залиште дверцята машини відкритими, щоб забезпечити гарне провітрювання. Протріть внутрішню частину дверцят і гумовий ущільнювач сухою чистою тканиною.

Додаткові поради:

регулярно чистіть фільтр пральної машини;

після кожного прання залишайте дверцята машини прочиненими, щоб уникнути утворення цвілі та неприємних запахів;

використовуйте пральний порошок відповідно до рекомендацій виробника машини.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете позбутися неприємного запаху в пральній машині і продовжити термін її служби.

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