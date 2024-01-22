Як вберегти свою шкіру від сухості взимку

Взимку багато людей стикаються з проблемою сухості шкіри на обличчі, руках і загалом на всьому тілі. Зазвичай у цей сезон вона лущиться більше звичайного, адже кожен день ми змушені проводити багато часу спочатку на морозі, вітрі, а потім в пересушеному приміщенні.

Звісно причин і факторів, які впливають на стан шкіри взимку чимало. Серед причин їх появи перш за все несприятливі фактори навколишнього середовища, неправильний або агресивний догляд за шкірою, незбалансований раціон, деякі захворювання. Яких правил варто дотримуватися, щоб уникнути сухості шкіри взимку розповіла нутриціолог dari_pro_health.

Вона відзначила, що профілактикою сухості шкіри взимку може стати підтримання оптимальної вологості в приміщенні, де ви живете, працюєте. Відомо, що оптимальний рівень вологості в офісі 30-45%, але все ж дерматологи рекомендують іноді збільшувати його до 50-60%.

Також варто відповідально віднестись до водних процедур. Чи знали ви, що забирає з тіла вологу і прийом гарячого душу. Саме тому взимку найкраще для ванних процедур вибрати теплу воду і м'який гель з натуральним складом, на основі фітоекстрактів або рослинних олій.

Важливу роль відіграє і догляд за шкірою в цей сезон. Тому не забувайте змінювати сезонний догляд для шкіри. Взимку краще надавати перевагу засобам, які містять жирні олії або гіалуронову кислоту. Наприклад, гіалуронова кислота допомагає створити додаткову захисну плівку на поверхні шкіри, яка слугує додатковим захистом у холодну пору року.

Якщо ви помітили, що суха шкіра зʼявилася і на ногах, то це, ймовірніше всього, може бути наслідком недостатнього зволоження або неправильно підібраного взуття. Якщо цілий день не знімати зимові чоботи, на шкірі може з'явиться подразнення, тріщини та навіть грибок. Сама тому, після роботи, ввечері варто знайти час, щоб зробити для ніг поживні ванночку з оліями та травами.

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Шкіра на обличчі Фото: Shutterstock

Однак, сухість шкіри також можуть провокувати і внутрішні фактори. Наприклад, через зневоднення. Тому слідкуйте за споживанням води взимку та випивайте свою добову норму.

Впливати може і харчування. Наприклад, дефіцит поліненасичених жирів у раціоні. Тому зверніть увагу на вживання достатньо корисних жирів. Не забувайте і про такий фактор як цукор. Його надлишок спокійно може сприяти зменшенню вироблення колагену, який відповідає за підтягнутість і еластичність шкіри. Також причиною може бути дефіцит білка. Не забувайте про норму білка у своїй тарілці. Важливо, білок з'їсти та засвоїти.

Проблеми з жовчовідтоком. Це також може стати однією з причин сухості шкіри. Якщо є застій жовчі, або кальцинати, то не будуть засвоюватись жиророзчинні вітаміни Д, Е, К і А. Вони дуже важливі для нашої шкіри.

Дуже важливе в цьому питанні гормональне здоров'я. Тому періодично відвідуйте гінеколога та ендокринолога, щоб впевнитися, що у вас все добре.

Маленькі діти також дуже схильні до сухості шкіри, бо вона в них ніжна, тоненька і чутлива. Потові і сальні залози ще погано справляються з терморегуляцією тіла. Тому для них надважливо наявність зволожувача в кімнаті, достатнє споживання води і поживний догляд для дитячої шкіри.

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