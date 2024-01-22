Томатний соус з сосисками - ідеальне доповнення до буд-якого гарніру

Соус з сосисок — це популярна закуска, яку можна приготувати дуже просто. Основними інгредієнтами цього соусу є томатна основа і нарізані сосиски.

Здавалося б такий простий соус, який здатний доповнити, будь-який гарнір. А головне він легкий у приготуванні. Смачним рецептом соусу з сосисок, який завжди буде в пригоді поділилася футблогер nelly.cooking.

Інгредієнти

6 сосисок;

1 цибулина;

1 морквина;

1 солодкий перець;

ящірка солі;

1 чайна ложка цукру;

400 мілілітрів води;

1 столова ложка томатної пасти;

1 столова ложка борошна;

зелень.

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Спосіб приготування

Крок 1

Овочі вказані в списку інгредієнтів необхідно очистити від шкірки та вимити. Подрібнити мілкими шматочками.

Крок 2

На вогні розігріти сковорідку з рослинною олією. На ній обсмажити до золотистості цибулю, перець та моркву з додаванням цукру та солі.

Крок 3

Коли овочі будуть готові додаємо столову ложку попередньо просіяного борошна. Пару хвилин обсмажуємо та додаємо томатну пасту.

Крок 4

Сосиски ріжемо кільцями та додаємо до овочів з томатною пастою. Туди ж додаємо і воду. Тушкуємо на маленькому вогні до однорідності та згущення.

Крок 5

Посипаємо зеленню та подаємо з картопелькою, або іншим улюбленим гарніром.

Страва проста у приготуванні, а також дуже бюджетна. Смачного.

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