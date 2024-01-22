Філолог назвав слова, які більше не пишуться з великої літери (відео)

Це правило прописане в правописі української мови 2019 року. Деякі слова з часом стали загальні та пишуться з маленької літери.

Український філолог Олександр Авраменко розкрив слова, які колись писали з великої літери, проте з часом правила змінилися. Про це відомий мовознавець розповів у своєму експрес-уроці.

Наприклад, Меценат — це прізвище римського багатія, який допомагав митцям. Втім, з часом це слово стало загальним та почало описувати людей, які допомагають спортсменам, освітянам тощо. Тому наразі воно пишеться з маленької літери.

Зокрема, часом велику букву заміняють малою, аби висловити зневагу до когось (сталіни, гітлери, путіни). Це правило прописане в правописі української мови 2019 року.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.

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