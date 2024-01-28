Печиво з вареним згущеним молоком: рецепт ароматної випічки, яка тане в роті

Розсипчасте печиво з вареним згущеним молоком безсумнівно стане одним з улюблених частувань у вашому домі. Простота приготування та вишуканий смак роблять його ідеальним варіантом для будь-якого випадку.

Пісочне печиво з вареним згущеним молоком — це неймовірно смачне і просте в приготуванні частування, яке ідеально підійде для сімейного чаювання або як солодкий сюрприз до святкового столу. Ніжне печиво з начинкою з вареного згущеного молока підкорить серця ваших рідних і гостей, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вершкове масло — 200 г;

цукрова пудра — 100 г;

яйце куряче — 1 штука;

ванільний цукор — 1 пакетик;

варене згущене молоко — 1 банка;

харчова сода — 0,5 чайної ложки;

оцет або лимонний сік — для гасіння соди.

Читайте також:

Пісочне печиво з кедровими горішками

Пісочне сендвіч-печиво з розмарином і лимоном

Ароматне шоколадне печиво

Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою і ванільним цукром.

Крок 2. Додайте яйце і ретельно перемішайте до однорідної маси.

Крок 3. Гасіть соду невеликою кількістю оцту або лимонного соку і введіть у тісто.

Крок 4. Поступово додаючи борошно, замісіть м'яке пісочне тісто.

Крок 5. Сформуйте з тіста невеликі кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і злегка приплюсніть.

Крок 6. Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Крок 7. Остудіть печиво, потім змастіть кожне печиво вареним згущеним молоком і з'єднайте по два, формуючи "бутерброди".

Читайте також:

Печиво з мигдальними пластівцями

Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона

Рецепт печива "Мигдальне задоволення"