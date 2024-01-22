Смажені курячі крильця: як приготувати ідеальну закуску
М'які всередині і дуже хрусткі зовні, перед смаженими курячими крильцями неможливо встояти. А це приголомшливий рецепт їхнього приготування.
Смажені курячі крильця, м'які та смачні всередині, дуже хрусткі зовні. Це страва, перед якою неможливо встояти. Разом із гамбургером смажені курячі крильця входять до числа найпоширеніших і найцінніших у всьому світі фаст-фудів.
Рецепт, який ми пропонуємо їх приготувати, приголомшливий: він містить маринад, а йогурт і спеції дають змогу м'ясу залишатися м'яким і ароматним. Як приготувати крильця, розповіли на сайті Cucchiaio.
Особливого смаку їм надають спеції, і їх можна варіювати за своїм смаком, наприклад, обравши копчену або гостру паприку, або порошок чилі. Для воістину особливої вечері доповніть смажені курячі крильця домашнім кетчупом або майонезом і хрусткими картопляними чіпсами.
Смажені курячі крильця
Інгредієнти:
- 12 курячих крилець;
- 500 г натурального йогурту;
- 2 столові ложки паприки;
- 1 столова ложка сушених ароматних трав;
- 1 столова ложка меленого імбиру;
- 1 столова ложка дрібної солі;
- 1 чайна ложка сушеного часникового порошку;
- 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
- 1 чайна ложка меленого білого перцю;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 200 г борошна;
- 1 літр рослинної олії.
Почніть готувати смажені курячі крильця напередодні ввечері, перш ніж ви збираєтеся їх готувати до вечері. Розріжте їх навпіл у місці з'єднання, а потім видаліть крайню частину кістки (ці відходи можна використовувати для приготування бульйону). Потім очистіть їх від зайвої шкірки і перекладіть у велику миску.
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Додайте до крилець йогурт і суміш спецій і трав. Добре перемішайте, накрийте ємність харчовою плівкою і залиште на ніч у холодильнику.
При приготуванні крилець беріть їх по одному, струсіть з них зайвий йогурт, обваляйте в борошні, а потім обсмажте по кілька штук в олії, доведеній до температури 160-170°. Готуйте їх 6-7 хвилин, часто перевертаючи. Добре підсмажте їх, потім вийміть шумівкою і дайте стекти олії на решітці.
Посипте їх пластівцями крупної солі та подавайте смажені курячі крильця гарячими з вашими улюбленими соусами.
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