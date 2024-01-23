Збиті вершки: рецепт і поради, як приготувати їх ідеально

Збиті вершки — це основний продукт для десертів. Приготувати їх легко, але потрібно дотримуватися кількох правил.

Збиті вершки готують, збиваючи за допомогою електричних вінчиків дуже холодні рідкі свіжі рідкі вершки і цукрову пудру. Збиті вершки можна використовувати в чистому вигляді, але, якщо хочете, підсолодивши їх і приправивши ванільним екстрактом, ви можете отримати крем шантільї, придатний для мільфея і профітролів. А додавши їх у заварний крем, можна отримати дипломатичний крем, що ідеально підходить для подачі тортів.

Збиті вершки ідеально підходять для прикраси та начинки тортів, морозива, десертів. Приготувати їх просто, але для оптимального успіху необхідно вжити деяких важливих запобіжних заходів. Як приготувати ідеальні збиті вершки, пише Cookist.

Перш за все, вершки мають бути дуже холодними. Крім того, одним із найбільш важливих елементів є кількість цукру.

Рекомендований відсоток становить 10%, при цьому на кожні 250 мілілітрів (стандартна упаковка) рідких вершків додається 25 грамів цукру.

Збиті вершки

Інгредієнти:

свіжі рідкі вершки 35% жирності — 500 мл;

цукрова пудра — 50 г;

екстракт ванілі (за бажанням) — 1 ч. л.

Переконайтеся, що робочі інструменти дуже холодні: помістіть електричний вінчик і миску в холодильник мінімум на 1 годину або в морозильну камеру на 15 хвилин.

Щоб вершки збивалися ідеально, їх також необхідно витримати в холодильнику не менше 3-4 годин перед тим, як почнете готувати.

Коли крем і робочі інструменти достатньо охолонуть, вилийте рідкі вершки в миску.

Почніть збивати вершки, встановивши вінчик на мінімальну швидкість, а потім повільно збільшуйте швидкість, поки не досягнете середньо-високої. Напрямок обертання має основоположне значення: незалежно від того, за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки, він завжди має бути однаковим протягом усього процесу.

Коли вершки почнуть пінитися і збільшуватися в об'ємі, додаємо просіяну цукрову пудру.

За бажанням, коли цукрова пудра добре вбереться в пінисту масу, можна додати чайну ложку ванільного екстракту: таким чином вийде крем шантильї.

Приблизно через 4 хвилини вершки стануть напівзбитими, кремовими і повітряними.

Продовжуючи процес виготовлення, не зупиняючи вінчик, ще через кілька хвилин ви отримаєте збиті вершки.

Ми використовували вершки з відсотком жирності 35% і загалом це зайняло близько 6 хвилин.

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Порада

Якщо ваші збиті вершки стають злегка маслянистими, можна спробувати їх відновити: додайте в миску зі збитими вершками 1 столову ложку рідких вершків і почніть дуже делікатно перемішувати лопаткою. Продовжуйте працювати з сумішшю вручну і поступово додавайте більше рідких вершків, поки все не змішається ідеально; у вас мають вийти досить м'які та вершкові збиті вершки.

Залежно від потреб і використання, для яких призначені збиті вершки, цукор можна не додавати або змінити його кількість. Це може статися, якщо ви хочете наповнити або прикрасити дуже солодкий або, навпаки, малоцукровий торт, або якщо ви хочете змішати крем із фруктовим пюре, або зробити мус.

Збиті вершки можна зберігати в холодильнику, щільно закритим у герметичному контейнері, не більше 1 дня.

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