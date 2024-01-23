Мандаринове варення з двох інгредієнтів: рецепт ароматних і смачних ласощів

Зараз, коли в магазинах можна вибрати мандарини на будь-який смак, спробуйте приготувати це варення. Зробити його дуже просто і знадобиться мінімум інгредієнтів.

Мандариновий джем — це варення з інтенсивним смаком і цитрусовим ароматом, що ідеально підходить для намазування на тост разом із тонким шаром вершкового масла. Його також можна використовувати для начинки тортів, тарталеток і листкових круасанів. Рецептом поділилися на сайті Cookist

У результаті виходить густий і смачний джем, який можна зробити ніжнішим, подрібнивши його вдруге занурювальним блендером у середині приготування, перш ніж варення повністю загусне. Купуйте солодкі та ідеально стиглі мандарини.

Мандаринове варення

Інгредієнти:

цукрова пудра — 500 г;

мандарини — 1 кг.

Підготуйте ємності: простерилізуйте їх окропом і просушіть кухонним папером.

Видаліть гілочки і листя мандаринів, потім ретельно вимийте їх і протріть кухонним папером, що поглинає. Опустіть мандарини в каструлю, наповнену окропом. Зачекайте, поки вони знову закиплять, і варіть 30 хвилин. Перекладіть мандарини в чисту миску і дайте їм охолонути.

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Дуже гострим ножем розріжте мандарини на часточки, намагаючись отримати по 6-8 на кожен плід, і терпляче видаліть усе насіння.

Перекладіть мандарини у велику чашу кухонного комбайна. Змішуйте до отримання однорідної текстури.

Зберіть пюре в каструлю, додайте цукор і поставте на вогонь. Варіть, постійно помішуючи, 40-50 хвилин, поки варення не почне густіти.

Щоб перевірити правильність консистенції, покладіть чайну ложку суміші в блюдце і нахиліть тарілку: якщо варення залишається нерухомим або тече повільно, значить, воно готове.

Наповнюйте банки, поки варення ще гаряче. Щільно закрийте банки і залиште їх остигати догори дном на ніч.

Подавайте мандариновий джем кімнатної температури, а після відкриття зберігайте в холодильнику.

Мандаринове варення слід зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від світла місці близько 3 місяців. Після відкриття перенесіть його в холодильник і вживайте протягом кількох днів.

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