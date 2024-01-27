Яйця Копенгаген: секрети приготування смачного сніданку

У рецепті яєць Копенгаген, популярному в Австралії та Новій Зеландії, шинку замінюють копченою червоною рибою.

Один із найвідоміших у всьому світі сніданків — це яйця Бенедикт, які часто подають у найкращих ресторанах і готелях. Класична страва являє собою бутерброд із двох половинок англійського мафіна з яйцями пашот, шинкою або беконом і голландським соусом. Через велику популярність з часом у страви з'явилося багато різновидів, які отримали свої власні назви. Один із таких — яйця Копенгаген, рецептом яких поділився сайт Smachno.in.ua.

Інгредієнти:

круглі пшеничні булочки — 2 шт;

копчена сьомга або лосось — 30 г.

Для голландського соусу:

яєчні жовтки — 3 шт;

вершкове масло — 120-150 г;

лимонний сік — 1/2 ст. л.;

свіжомелений білий перець, сіль — за смаком;

холодна вода — 1 ст. л.

Для яєць пашот:

свіжі яйця — 4 шт;

вода — 1 л;

сіль — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Спершу приготуйте голландський соус. Розтопіть вершкове масло в невеликій каструльці з товстим дном і трохи остудіть. Перелийте розтоплене масло в миску, залишивши в каструльці молочний осад.

Крок 2

Жовтки відокремте від білків, викладіть у вогнетривкий скляний посуд. Додайте сіль, білий перець, холодну воду та лимонний сік. За бажанням кількість лимонного соку можна зменшити вдвічі. Ретельно збийте все вінчиком.

Крок 3

Поставте ємність із жовтками на водяну баню так, щоб вода ледь кипіла і не торкалася дна миски з жовтками. Не перестаючи збивати жовтки, нагрівайте їх 2-3 хвилини, а потім маленькими порціями додайте розтоплене масло. Щоб соус не згорнувся, не можна переставати збивати його вінчиком.

Якщо під час приготування соусу почнуть з'являтися грудки, продовжуючи збивати, додайте столову ложку холодної води. Кількість вершкового масла можна зменшити або збільшити залежно від того, наскільки густий соус ви хочете отримати. Чим більше масла, тим густішою буде консистенція соусу.

Крок 4

Після того як ви додали всю олію, спробуйте соус і за потреби додайте лимонний сік, сіль або перець, щоб довести його до смаку.

Крок 5

Булочки розріжте вздовж, як для гамбургера. Підсмажте їх на грилі або на звичайній пательні з невеликою кількістю рослинної олії зрізом униз.

Крок 6

Наріжте філе копченої червоної риби тонкими слайсами.

Крок 7

Зваріть яйця пашот.

Крок 8

Зберіть усі інгредієнти та сервіруйте яйця Копенгаген. На тарілку викладіть булочки засмаженим боком догори. Зверху покладіть скибочки копченої сьомги або лосося. На рибу викладіть яйця-пашот, залийте теплим голландським соусом і відразу ж подавайте до столу.

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