Бюджетно, смачно і незвично: солоні та свіжі огірки в одному салаті

Для заправки салату замість майонезу можна взяти олію з білим бальзамічним оцтом або лимонним соком. Також буде гарна заправка зі сметани та соєвого соусу.

У цьому незвичайному салаті червона квасоля гармонійно поєднується з солоними та свіжими огірками. Страва має дуже яскравий вигляд і буде чудовою альтернативою класичним салатам — олів'є та вінегрету. Це дуже простий і бюджетний рецепт, який потішить вас своїм незвичайним смаком. Рецептом салату поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

квасоля консервована червона — 260 г;

картопля — 2 шт;

морква — 1 шт;

огірки солоні — 150 г;

огірки свіжі — 150 г;

цибуля ріпчаста — 50 г;

сіль — за смаком;

домашній майонез — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Відваріть заздалегідь картоплю "в мундирі" і неочищену моркву.

Крок 2

Цибулю наріжте дрібним кубиком і залийте окропом. Через 5 хвилин відкиньте запарену цибулю на сито, щоб стекла вода.

Крок 3

Картоплю і моркву наріжте невеликими кубиками і викладіть у салатник.

Крок 4

Наріжте солоні та свіжі огірки й додайте їх у салатник.

Крок 5

Відкиньте консервовану квасолю на сито. Після того як рідина стече, додайте квасолю в салатник.

Крок 6

Запарену цибулю додайте до решти інгредієнтів.

Крок 7

Перемішайте салат, додайте сіль, перець і домашній майонез.

Крок 8

Прикрасьте салат за бажанням, наприклад, листочками свіжої петрушки та квіточками з моркви, і подавайте до столу. Приємного апетиту!

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