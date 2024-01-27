Бюджетно, смачно і незвично: солоні та свіжі огірки в одному салаті
Для заправки салату замість майонезу можна взяти олію з білим бальзамічним оцтом або лимонним соком. Також буде гарна заправка зі сметани та соєвого соусу.
У цьому незвичайному салаті червона квасоля гармонійно поєднується з солоними та свіжими огірками. Страва має дуже яскравий вигляд і буде чудовою альтернативою класичним салатам — олів'є та вінегрету. Це дуже простий і бюджетний рецепт, який потішить вас своїм незвичайним смаком. Рецептом салату поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти:
- квасоля консервована червона — 260 г;
- картопля — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- огірки солоні — 150 г;
- огірки свіжі — 150 г;
- цибуля ріпчаста — 50 г;
- сіль — за смаком;
- домашній майонез — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Відваріть заздалегідь картоплю "в мундирі" і неочищену моркву.
Крок 2
Цибулю наріжте дрібним кубиком і залийте окропом. Через 5 хвилин відкиньте запарену цибулю на сито, щоб стекла вода.
Крок 3
Картоплю і моркву наріжте невеликими кубиками і викладіть у салатник.
Крок 4
Наріжте солоні та свіжі огірки й додайте їх у салатник.
Крок 5
Відкиньте консервовану квасолю на сито. Після того як рідина стече, додайте квасолю в салатник.
Крок 6
Запарену цибулю додайте до решти інгредієнтів.
Крок 7
Перемішайте салат, додайте сіль, перець і домашній майонез.
Крок 8
Прикрасьте салат за бажанням, наприклад, листочками свіжої петрушки та квіточками з моркви, і подавайте до столу. Приємного апетиту!
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