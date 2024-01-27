Дуже простий рецепт смачного пирога — ніжний манник із вишнею

Вишні для цього рецепта можна використовувати свіжі, заморожені та консервовані. У будь-якому разі це буде дуже смачно.

Манник із вишнею — це простий і дуже смачний десерт, який чудово підходить для швидкого перекусу або вечірнього чаювання. За простотою приготування цей пиріг схожий на шарлотку — мінімум зусиль, зовсім небагато часу і смачні ласощі вже на столі. Рецептом манника з вишнею поділився сайт Smachno.ua.

Інгредієнти:

манка — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

борошно — 4 ст. л.;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукор — 175 г;

вишня — 300 г;

сіль — щіпка;

вершкове масло і борошно — для "французької сорочки".

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Приготування

Крок 1

Вишні в цьому рецепті можна використовувати свіжі, заморожені або консервовані. Зі свіжих вишень попередньо видаліть кісточки.

Вишні без кісточок викладіть у друшляк і дайте добре стекти зайвому соку.

Крок 2

Просіяне борошно змішайте з манкою. Додайте розпушувач для тіста і добре перемішайте.

Крок 3

Влийте кефір, додайте яйця та цукор.

Крок 4

Збийте суміш міксером до отримання однорідного повітряного тіста.

Крок 5

У готове тісто додайте вишні й акуратно перемішайте лопаткою.

Крок 6

Роз'ємну форму для випічки змастіть вершковим маслом і обсипте борошном. Така "французька сорочка" захистить ваш пиріг від прилипання до форми.

Крок 7

Викладіть тісто у форму і дайте йому відпочити півгодини, щоб манка набрякла.

Крок 8.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте манник приблизно 20 хвилин. Час залежить від потужності духовки. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з пирога сухою, без сирого тіста, що налипло.

Крок 9

Готовий манник обережно дістаньте з форми та остудіть на решітці. Після охолодження можна додатково просочити пиріг сиропом, посипати цукровою пудрою за бажанням і прикрасити вишнями. Приємного апетиту!

Манник із вишнею Фото: smachno.ua

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