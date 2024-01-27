Дуже простий рецепт смачного пирога — ніжний манник із вишнею
Вишні для цього рецепта можна використовувати свіжі, заморожені та консервовані. У будь-якому разі це буде дуже смачно.
Манник із вишнею — це простий і дуже смачний десерт, який чудово підходить для швидкого перекусу або вечірнього чаювання. За простотою приготування цей пиріг схожий на шарлотку — мінімум зусиль, зовсім небагато часу і смачні ласощі вже на столі. Рецептом манника з вишнею поділився сайт Smachno.ua.
Інгредієнти:
- манка — 1 склянка;
- кефір — 1 склянка;
- борошно — 4 ст. л.;
- яйця — 2 шт;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цукор — 175 г;
- вишня — 300 г;
- сіль — щіпка;
- вершкове масло і борошно — для "французької сорочки".
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Приготування
Крок 1
Вишні в цьому рецепті можна використовувати свіжі, заморожені або консервовані. Зі свіжих вишень попередньо видаліть кісточки.
Вишні без кісточок викладіть у друшляк і дайте добре стекти зайвому соку.
Крок 2
Просіяне борошно змішайте з манкою. Додайте розпушувач для тіста і добре перемішайте.
Крок 3
Влийте кефір, додайте яйця та цукор.
Крок 4
Збийте суміш міксером до отримання однорідного повітряного тіста.
Крок 5
У готове тісто додайте вишні й акуратно перемішайте лопаткою.
Крок 6
Роз'ємну форму для випічки змастіть вершковим маслом і обсипте борошном. Така "французька сорочка" захистить ваш пиріг від прилипання до форми.
Крок 7
Викладіть тісто у форму і дайте йому відпочити півгодини, щоб манка набрякла.
Крок 8.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте манник приблизно 20 хвилин. Час залежить від потужності духовки. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з пирога сухою, без сирого тіста, що налипло.
Крок 9
Готовий манник обережно дістаньте з форми та остудіть на решітці. Після охолодження можна додатково просочити пиріг сиропом, посипати цукровою пудрою за бажанням і прикрасити вишнями. Приємного апетиту!
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